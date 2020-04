Debat: Natur og miljø i Frederikssund

Både før i tiden og før sidste kommunalvalg var der ingen ende på, hvad en række medlemmer i Byrådet ville udrette for naturen. Fx markedsførte og markedsfører flere kendte byrådsmedlemmer sig stadig med at ville kæmpe for en "grønnere fremtid, mere natur, Danmark CO2 neutral, rettidig omhu etc.". Ingen nævnt, ingen glemt, men jeg har da Lokalaviserne fra valget.

Desværre må jeg bedømme indsatsen som ikke-bestået. Selvom naturen er vigtigere end alt andet både lokalt og globalt, er alle naturforhold systematisk forringet i Frederikssund og nærmest de sidste år. Man har med andre ord kun fjernet større naturområder (bortgravning eller bebyggelse), øget forureningen og undladt at vise rettidig omhu endsige fremtidsvisioner. Og det til trods for at man har modtaget både en større plan for Græse Ådal med Naturpark til Buresø, en beplantningsplan og meget andet.

Det må reelt skyldes manglende viden og interesse for natur hos Plan- og Miljøudvalget og et Byråd, der ikke fungerer hensigtsmæssigt i forhold til vores omverden.

Side 1 + 6 i Lokalavisen 7. april: Frederikssunds nye svømmehal er ikke indrettet efter naturen. Tværtimod har man foretaget omfattende indgreb i landskabet og placeret en betonkasse på toppen af et højdedrag. Man har ikke bygget i træ og sørget for solpaneler på tag og vægge, men tværtimod installeret en række energikrævende funktioner, såsom modstrømsbassin og andre løjer. Jeg kender ikke arkitekten, er det et byrådsmedlem ?

Og at fotosyntesen til træproduktion modsat binder CO2 og skaber orden. Jeg kender ikke til de store, planlagte huse i Vinge, men det ser ikke engang ud til, at det nye kunstmagasin skal have solpaneler på taget (?).

Uanset dispensation eller ej, har man da dispenseret fra de almindelige naturlove. Nemlig lovene for stof og energi, som siger, at beton og mursten dels sluger store geologiske forekomster og dels kræver uhyre mængder energi at fremstille, transportere og efterlader kaos i naturen.

Side 22: 7 etager på Lærkevej. Det ser ud til, at man har tilladt et dybt forældet byggeri. Fx ser man ikke et eneste solpanel på tage eller gavle, ligesom alt er i energikrævende mursten fremfor trækonstruktioner.

Side 39: En engageret artikel om cykelsti og den farlige cykelvej til Kulhuse. Ja, og det er vigtigt, at vi cykler mere. Kunne man dog bare have undladt at bruge så store ressourcer på Kronprinsesse Marys Bro med tilhørende veje og have ført S-banen over på Hornsherredssiden. Som sædvanlig er Frederikssund bagud for moderne tankegang og mener, Hornsherred skal bebygges, så afstandene til arbejdet øges. Ja, lad os bruge lidt mere benzin.

Side 22 og 40: Interessante artikler om fremrykning af anlægsinvestering og vedligeholdelse. En hel programerklæring. En skam vi lige har ladet 200 gæstearbejdere bygge Kronprinsesse Marys Bro. Og ubehageligt må det være, at kommunen har så mange billige anlægsprojekter liggende, som man ikke har realiseret.

En stribe af disse nævnes i de to artikler. Det vil også være let og billigt og ikke mindst være et udtryk for rettidig omhu at gå i gang med at realisere planerne for kommunal skov dels i Græse Ådal, omkring Hospitalet, mellem Sillebro Ådal og Græse Ådal langs Grønlien Skov etc.

Hvorfor er også dette forsinket i Frederikssund? Er det mon af hensyn til grundvandet ? (Nej, vel). Skal Grønlien Skov bevares som en bare nogenlunde interessant natur- og produktionsskov, så sørg dog for at udvide dette skovkompleks. Så kan Sillebro Ådal fortsat være centrum for motion, sport og leg.

Dog er det helt forkert, at kommunen har set igennem fingre med, at alle træer langs grusgravsøen er fjernet her i marts. Det gør søens bredder mindre stabile, eliminerer træernes CO2 binding og store vandoptagelse samt forringer livsforholdene for en række dyr. Det står der ikke noget om i avisen.