Debat: Hjælpepakker skal sikre virksomheder, turisme og kulturliv

Coronakrisen og dens konsekvenser har ramt hele samfundet. Det mærker forretninger, kulturinstitutioner og andre virksomheder naturligvis også her i Frederikssund.

Virksomheder, iværksættere og kulturaktører er nogle af dem, som lige nu kæmper, mens vi stille og roligt genåbner små dele af samfundet. Udfordringerne er store og forskellige. Regeringen har sammen med et enigt folketing lanceret en række hjælpepakker, som skal hjælpe erhvervs- og kulturlivet igennem krisen. Men det kan være svært at finde rundt i hjælpepakkerne, og mange er i tvivl om, hvorvidt de kan få hjælp.

Kulturinstitutioner, medier, foreninger etc. kan finde hjælp på www.kum.dk/covid-19/ eller ringe til kulturhotlinen på 3374 5000.

Derudover ser jeg frem til samarbejdet i den nye Taskforce, som Frederikssund kommune har nedsat, og hvor vi i fællesskab skal finde løsninger til gavn for arbejdspladser og virksomheder.

Rigtig mange er pressede og kæmper en hård kamp i denne tid. Jeg håber, at hjælpepakkerne kan være med til at holde hånden under både arbejdspladser og kulturliv, så vi kommer bedst muligt ud på den anden side coronakrisen.