Svømmehallen er blevet forsinket. Men nu er datoen for indvielsen på plads. Foto: Frederikssund Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Dato for svømmehals-åbning på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dato for svømmehals-åbning på plads

Svømmehallen åbner 15. august

Lokalavisen Frederikssund - 06. marts 2020 kl. 13:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 15. august 2020 bliver en festlig dag i Frederikssund Kommune. Det er nemlig dagen, hvor den nye svømmehal bliver indviet.

Det oplyser Frederikssund Kommune på sin hjemmeside.

Indvielsen af svømmehallen er det første store skridt i den helhedsplan for Idrætsbyen, der skal fremtidssikre idrætsfaciliteterne i kommunen.

"Jeg ser meget frem til at indvie den nye svømmehal. Det er en utrolig flot bygning i fantastiske omgivelser, og det glæder mig at borgerne i Frederikssund Kommune snart kan opleve de mange spændende faciliteter svømmehallen byder på," siger borgmester John Schmidt Andersen til hjemmesiden.

Kommunen modtager svømmehallen den 30. juni 2020 fra GVL Entreprise, der har stået for byggeriet. Herefter kan kommunens medarbejdere fra Frederikssund Idrætsanlæg påbegynde arbejdet med at klargøre svømmehallen til publikum. Blandt andet skal det tekniske personale forberede og sikre styring af vandbehandling og ventilation. Desuden skal livreddere indarbejde nye runder for livredningsvagter samt øve livredning i bassinets dybe ende på 3,80 meter.

Der vil, efter den officielle indvielse d. 15. august, være mulighed for at hoppe en tur i et af bassinerne eller tage en tur på rutsjebanen.

Åbningen af svømmehallen er samtidig startskuddet til Sundhedsugen, der med forskellige arrangementer og aktiviteter løber af stablen fra lørdag d. 15. august til lørdag d. 22. august.

Udvidede åbningstider og flere faciliteter

Svømmehallen får træningsbassin med ti baner, modstrømsbassin til elitesvømning og genoptræningsforløb, to varmtvandsbassiner, wellnessområde med tre forskellige saunaer og en stor vandrutsjebane.

Svømmehallens varmtvandsbassin og den næsten færdige rutsjebane.

Det nye 25x25 meter svømmebassin er en kapacitetsudvidelse på næsten 60 procent i forhold til den nuværende svømmehal. Det vil betyde, at der kan være åben for offentligheden samtidig med at der er foreningssvømning.

Den offentlige åbningstid udvides fra 36 til 47 timer om ugen.