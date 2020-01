Artiklen: Dansk Byggeri: Stigende trængsel gør det svært for virksomheder at tiltrække medarbejdere

Lange køer og trafik, der snegler sig afsted, er allerede hverdagskost for mange pendlere i Nordsjælland. Og der er udsigt til, at de kommer til at spilde endnu mere tid i trafikken til og fra arbejde, hvis infrastrukturen ikke bliver bedre. Analysen viser, at trængslen i Nordsjælland vil stige med 48 procent i 2035 sammenlignet med 2015.

For virksomhederne kan det få den konsekvens, at det bliver sværere at tiltrække medarbejdere, der ikke bor i nærområdet.

"Mange pendlere er villige til at køre mange kilometer for at komme til og fra arbejde. Men der er grænser for, hvor lang tid folk vil bruge på at sidde i kø i morgen- og eftermiddagstrafikken. Hvis det fremover kommer til at tage længere tid at køre den samme strækning, vil det betyde, at virksomhederne får et mindre opland at tiltrække medarbejdere fra. Og det vil gå ud over væksten," siger branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri Henrik Friis.