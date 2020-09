Se billedserie Daniella Neis glæder sig til at forkæle kunderne i sin nyåbnede klinik. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Daniella om nyåbnet klinik: 'Dette er min største satsning' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Daniella om nyåbnet klinik: 'Dette er min største satsning'

Efter mange år i skønhedsbranchen har Daniella Neis netop åbnet klinik i Frederikssund. Her vil hun forskønne kvinder, og har særligt fokus på anti-age behandlinger

Lokalavisen Frederikssund - 15. september 2020 kl. 14:14 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg havde gået og knoklet med istandsættelsen hele dagen. Klokken var henad halv ti om aftenen, da jeg låser døren efter mig ind til mit behandlerrum. Jeg går ned ad trappen, og kommer nedenunder hvor der er fuld skrue på de dejlige damer, der har været til klangmeditation, der var bare så skøn stemning."

Ordene kommer med begejstring i stemmen fra Daniella Neis, 47 år. Hun er nyeste skud på stammen over behandlere i Niyama Yogacenter, Østergade1M, Frederikssund.

Mandag slog hun dørene op til sin skønhedsklinik 'ByNEIS', hvor man mødes af en helt særlig omsorg og gæstfrihed, og et univers der emmer af skønhed, luksus og velvære. Lige her vil Daniella Neis fremover tilbyde anti-age behandliger.

"Mit fokus vil være anti-age i forskellige afskygninger tilpasset den enkeltes behov. Og mit varemærke er Mesoterapi, som er vitaminindsprøjtninger, der forbedrer hudens kvalitet og vitalitet på en sund og naturlig måde uden kemi."

På naturlig vis Daniella Neis har gennem de sidste tyve år beskæftiget sig med hudpleje.

"I ti år kørte jeg land og rige rundt for Chanel. Efterfølgende sad jeg på kontoret, og arbejdede bag scenen som produktchef. Jeg har undervist, og på et tidspunkt stødte jeg på den innovative produktserie Filorga, som er et hudplejeprodukt med fokus på anti-age. Det ændrede alt," fortæller Daniella Neis, der blev klar over, at det var dette, hun fremover ville beskæftige sig med.

"Jeg forelskede mig i Filorga, da jeg så, hvor hurtige resultater det gav. Fra da af blev jeg skarp på, at anti-age var, hvad jeg brændte for."

Det hele menneske Daniella Neis fortæller, at hun har fokus på det hele menneske, når hun behandler.

"Jeg har fokus på anti-age på en naturlig måde. Jeg synes det er skræmmende, at se smukke kvinder ødelægge sig selv, hvis plastik har taget overhånd. Kvinder er jo smukke med rynker. Jeg bliver så glad, når jeg arbejder med anti-age og kan se, at det har den vildeste effekt, og at man får en sund glød og udstråling. Huden er vores største organ, alligevel optager den færrest næringsstoffer, fra det vi spiser. Når vores hud til tider bliver slap og grumset, porrerne bliver forstørret og huden bliver tør, er det fordi, vi lever af forarbejdet mad, og ikke spiser nok frugt og grønt. Jeg er meget optaget af at have fokus på det hele menneske, altså både krop, sjæl og legeme," fortæller Daniella Neis, der af samme grund uddanner sig til biopat, sideløbende med arbejdet i sin nyåbnede skønhedsklinik.

"Dette er den største satsning i hele mit liv. Min veninde troede så meget på mig, at hun har lånt mig alle pengene til det. Jeg følger mit hjerte med det her, og er meget taknemmelig over, at det kan lade sig gøre."

Du kan læse mere om onlinebooking og åbningstider på byneis.dk