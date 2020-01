Dårligt samarbejde mellem politikere i erhvervs-bestyrelse: Nu trækker den ene sig

Her peger Ole Søbæk samtidig på, at han ønsker at lade sit hverv gå videre til gruppefællen Niels Viuff, så de konservative dermed fortsat er repræsenteret i bestyrelsen for Frederikssund Erhverv.

"Ole Søbæk (C) har i en mail af 20. december 2019 meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen som følge af den måde, bestyrelsens formand varetager sin funktion på," hedder det således i sagsfremstillingen fra forvaltningen.

Men nu trækker byrådsmedlem og formand for kommunens vækstudvalg Ole Søbæk (C) sig fra bestyrelsen i Frederikssund Erhverv - med direkte henvisning til bestyrelsesformand Michael Tøgersens måde at håndtere sit formandsskab på.

"Fint, han trækker sig"

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få en kommentar fra Ole Søbæk, mens Michael Tøgersen i en mail til Lokalavisen skriver:

"Jeg har siddet 7 år i Frederikssund Erhvervs (FE) bestyrelse i denne omgang, heraf de sidste 5 år som formand. Jeg var også med i “gamle dage” før FE blev professionaliseret under Peter Bo Andersen.

Jeg er via mit arbejde erhvervsmedlem i FE, fordi min arbejdsgiver gerne vil have, jeg engagerer mig lokalt, og fordi en kommunes erhvervspolitik for mig er helt fundamental for en kommunes udvikling, så jeg brænder for at gøre en indsats her.

Da jeg annoncerede mit politiske kandidatur primo 2017 opsøgte Ole Søbæk mig og bad mig trække mig som formand for Frederikssund Erhverv på generalforsamlingen i april 2017, altså allerede inden jeg blev valgt.

Hans begrundelse var, at formandskabet i i FE var uforeneligt med at sidde i byrådet.

Jeg afviste ham med den begrundelse, at jeg dels ikke var valgt, og dels havde jeg svært ved at få øje på den uforenelighed. Der sidder i forvejen 2 politikere i bestyrelsen.Allerede dengang konsulterede jeg FE´s bestyrelse, der bakkede mig 100 % op, bl.a. fordi der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

Jeg agerer 100 % som erhvervsmand, når jeg repræsenterer FE, og alle beslutninger træffes på baggrund af et flertal, og i næsten alle tilfælde enstemmigt.

Ole Søbæk har siden udfordret mit formandsskab ifm. konstitueringen på alle generalforsamlinger uden at få opbakning fra et eneste erhvervsmedlem i bestyrelsen, ligesom han har bragt det op med jævne mellemrum.

Det har været lidt opslidende, og jeg synes, det er fint, at Ole nu trækker sig, så vi kan holde fokus på sagen i stedet for på personer."