Viceborgmester Lars Thelander Bostrøm er ikke blandt kandidaterne for Dansk Folkeparti til det kommende kommunalvalg.

DF fyrer viceborgmster: 'Ikke mit eget valg'

Viceborgmester Lars Thelander Bostrøm er ikke at finde på Dansk Folkepartis kandidatliste

Det er så tæt på en egentlig fyreseddel fra et parti til en folkevalgt, som man kan komme.

"Det er ikke mit eget valg. Jeg ville meget gerne have stillet op igen, men jeg blev i går forud for mødet bedt om ikke at genopstille," lyder det fra Lars Thelander Bostrøm.