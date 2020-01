DEBAT: Undskyld er ikke længere nok

Igen overses borgerne i en af byrådets tåbelige beslutninger, naboerne til Thorstedlund mister værdi, hvem går det udover næste gang?

Beslutningen om salget kan kun skyldes fejl i selv samme sag, hvor "ansvarshavende" tidligere fejlede og måtte lade sagen gå i høring, byrådet har solgt Thorstedlund-området trods massive protester fra naboer/borgerne.Et nej er ikke altid negativt...

Det virker som om, den uvidenhed og manglende erfaring nogle af byrådsmedlemmerne besidder, absolut skal gå udover borgerne.Thorstedlund var absolut ikke en nødvendighed at sælge nu "måske grundet nogle byrådsmedlemmers tidligere fejl grundet inkompetence."

Salget kunne godt havde været udsat nogle år, hvor en mere kompetent og ansvarlig retningslinje for området kunne implementeres.Er det virkelig vigtigere med et par skulderslap fra få bestyrelsesmedlemmer end at sikre borgernes tryghed? Skræmmende.Nu hviler spørgsmålet så om den økonomiske gevinst ved salget, kan dække de udgifter ved de ændringer, der skal til for at tilfredsstille køber af Thorstedlund.

Som bestyrelsesmedlem i DF Frederikssund er artikler mit ansvar og ingen andre.Salget af Thorstedlund er et PANIKSALG, byrådet ignorerer borgernes bekymringer bevidst, det er blevet som vane, at byrådet og borgmesteren bare iværksætter katastroferne uden hensyn til de bekymringer, der er i området.

Nu hvor beslutningen er taget vil byrådet og borgmesteren senere tage en debat med de borgere, som har indsendt høringssvar. Mon ikke denne debat med borgerne er lidt for sent for forsoning mellem kommune og borger.

Jeg er uforstående overfor salget af Thorstedlund, det skulle lige være "egen interesse" som gør det absolut vigtigt at få det solgt, det at man sender sagen i høringssvar og ignorerer de toogtredive høringssvar, kommunen har modtaget.

Er det taktisk eller bare dumhed at man sælger et smukt og naturrigt område, hvor naturen skal lade livet for bygninger i tolv meters højde, hvad med at få solgt Vinge katastrofe til samme byggeform.