DEBAT: Til punkt og prikke

Lokalavisen Frederikssund - 17. april 2020 kl. 09:16 Af Peter Rasmussen,Dådyrvej, 4050 Skibby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beskidte skoler, i følge Borgmester Hr. John Schmidt Andersen følger Frederikssund Kommune regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger til punkt og prikke.

Onsdag hvor børnene skulle møde var sagen en helt anden, BESKIDTE og ikke klar til modtagelse af børnene, endnu en mangel for kontrol for at sikre forholdene overholder regeringens anvisninger, og anvisningerne fra regeringen er ikke til at tage fejl af.

Endvidere har regeringen afsat et trecifret millionbeløb til at dække den nødvendige ekstra rengøring i bl.a. skoler, dagtilbud og plejehjem, så 'kontaktpunkter' som dørhåndtag, gelændere og toiletter kan rengøres flere gange dagligt for at mindske smittespredning.

Jeg tvivler på at Kommunen kan overholde de ekstra rengøringer regeringen har udstedt.

Nu er det ikke alene Borgmester Hr. John Schmidt Andersen, som har skylden for der ikke er klargjort, og dog.

Men som Borgmester er man øverste på ranglisten og burde have en interesse i at ens kommune fungerer korrekt, gør kommunens ansatte, byrådsmedlemmer, bestyrelsesformænd ikke deres arbejde ordentligt nok, så må en fyreseddel være på sin plads, DET ER TRODS ALT BORGERNES BØRN vi snakker om.

Vi har ført hørt Borgmesteren udtale, at han stoler på sine embedsmænd og det er vist ikke gået særlig godt, det er bare en dårlig undskyldning for ikke at udføre sit arbejde

Man får hvad man betaler for, og åbenbart er der endnu en som ikke har gjort sit arbejde godt nok og hyrer et firma. der ikke gør sit arbejde ELLER er det fordi der betales for lidt Hvem har fejlen, hmmmmmm??