DEBAT: Reetabler cykelsti

Nu da Teknisk Udvalg har besluttet, at cyklestien fra St. Rørbæk til Vinge Station skal omlægges, ville det være klædeligt , at de i samme ombæring sikrede en reetablering af de ca. 100 meter cykelsti til Snostrup, som efter blandt andet etablering af telemasten er blevet ufremkommelig for skolebørn, cyklister og borgere der er nødsaget til at benytte kørestol.