DEBAT: Påbegynd den lovede cykelsti

Lokalavisen Frederikssund - 04. april 2020 kl. 09:12 Af Merete Hald, Finn Torp, Hjortevej 20, 3630 JægersprisAnnie Rosenkjær, Hardy Hansen, Trekanten 5, 3630 Jægerspris

Kære borgmester og kommunalbestyrelse.

Da Folketinget har suspenderet anlægsloftet for kommunerne for resten af 2020, mener vi, det er en rigtig god ide at påbegynde den lovede cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse havn.

Vi ved at et fremtrædende medlem af Venstres kommunalbestyrelse tidligere har givet udtryk for, at det er spild af skatteborgernes penge at etablere denne cykelsti, men vi håber ikke resten af kommunalbestyrelsen har samme holdning.

Kort før seneste kommunalvalg var du borgmester John Schmidt på besøg i Kulhuse færgehavn og i den forbindelse var du inde i vort klubhus. Vi der var til stede spurgte naturligvis til cykelstiprojektet og du bedyrede, at cykelstien var påbegyndt inden valget. Du væddede oven i købet 100 kr med vores medlem Svend Severinsen - 100 kr som du altså har tabt, da cykelstien blev droppet på grund af økonomiske problemer med Vingeprojektet.

I øvrigt er du ikke den eneste der har "snydt på målstregen" med cykelstiprojektet. Tidligere borgmester Ole Finn udtalt, at inden han gik af som borgmester, ville cykelstien være påbegyndt!

Vi ser frem til at vi på Jægerspris siden af Kronprins Frederiks bro også vil blive husket, når trafikforholdene skal forbedres, således at vi der bor her kan se frem til en cykelstil, så børn og voksne kan færdes trygt på Kulhusvejen og på den nye cykelsti i det naturskønne område

Det er beskæmmende og bekymrende at læse fra udvalgsmøderne, at der efter mange års drøftelser ikke er enighed om linieføringen af cykelstien.

Vi må nu efter flere årtiers snik snak med rette forlange at kommunalbestyrelsen handler i overensstemmelse med de løfter, der er givet af ansvarlige politikere, så vi forhåbentlig fortsat kan have tillid til jeres beslutninger.