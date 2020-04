Socialdemokratiet i Frederikssund Foto: Lars Dalby Nielsen

DEBAT: Noget må kunne gøres. Nu!

Lokalavisen Frederikssund - 01. april 2020 kl. 13:45 Af Tina Tving Stauning, Gruppeformand, Socialdemokraterne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraterne i Frederikssund Byråd vil have fremrykket anlæg for at støtte op om de lokale arbejdspladser, medarbejdere og virksomheder i denne forrykte coronatid. Og med anlæg, der kommer de lokale borgere i kommunen til gode. Derfor har vi over for borgmesteren opfordret ham til at sætte sagen fra Teknisk Udvalgsmøde, om frigivelse af kroner til anlæg og vedligehold af de kommunale bygninger, på byrådets dagsorden hurtigst muligt, og ikke vente en måned, som der er lagt op til. Det er nu der er brug for en kommunal indsats.

Heldigvis har regeringen på baggrund af krisen givet los i forhold til, hvor mange penge kommunerne må bruge på anlæg i 2020 indtil videre.

Det synes vi skal udnyttes her og nu med en økonomisk ansvarlighed.

Flere store og mindre kommunale anlæg ligger allerede og venter. Gjort klar til beslutningerne om helt eller delvis finansiering.

Socialdemokratiet foreslår her og nu at sætte gang i Kulhusecykelstien. Projektet er godt beskrevet og der bør være et solidt flertal for at komme i gang med gravemaskinerne og asfalt med det samme. Ligeledes vil en ny kunstgræsbane på Kalvøen kunne laves nu til et minimum af gene for banens brugere.

Den gamle bane kan simpelthen ikke mere. Stianlægget/motionsbåndet, der skal binde Jægerspris Skole sammen med det nye bibliotek og idrætsfaciliteter kan umiddelbart sættes i gang. Projektet er beskrevet. Klimarenoveringer trænger sig på. De grønne klimatiltag er lige til at gå til. Alle steder i kommunen i Skibby, Slangerup, Frederikssund og Jægerspris har vi dårlige, for ikke at sige elendige fortov, som bør udskiftes.

Dette er blot et par bud på, hvad der kan sættes i gang, hvis viljen er der. Noget må kunne gøre. Nu.