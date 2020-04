Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Når politik ikke er kønt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Når politik ikke er kønt

Lokalavisen Frederikssund - 03. april 2020 kl. 14:48 Af Stine Johansen, Marienlystvej 1, Frsderikssund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er der skammeligt at læse i lokalavisen d. 1. april , at man endnu engang i Frederikssund er villig til at dispensere igen igen fra lokalplanen.

Det står åbenbart til troende, at der på Lærkevej allerede er dispenseret for et etagebyggeri på tre etager til fem, men at der nu ses med velvilje fra politisk side af til at dispensere yderligere med to etager.

Hvor er vi på vej hen i Frederikssund? Jeg selv bor om kort tid med udsigt til et punkthus ved fjernvarmeværket, som der også er dispenseret for i højden!

Jørgen Bech appellerer til samarbejde i Corona-krisetid, hvor der opfordres til igangsættelse af byggerier.

Hvor er det sørgeligt, hvis demokratisk tæft skal vige for ussel mammon, for det er vel det, der i bund og grund hele tiden ligger til grund for politikernes vilje til gang på gang at dispensere fra lokalplanen.

Det er imponerende at læse, at Jørgen Bech m.fl. vurderer, at højden ikke kommer til at genere de omkringværende beboere.

Det er jo en subjektiv vurdering, der må anfægtes. J

eg går ofte med min hund i området. Jeg går både oppe på den gamle banesti bag Lærkevej og nede på A C Hansensvej. På banestien oplever man sig allerede nu godt presset af de etagebygninger, der er bygget på Lærkevej.

Og jo nærmere man er Stationsparken, jo voldsommere og mere mastodontagtige tager de sig ud.

At en bygning endnu nærmere Stationsparken og endnu højere end de nuværende ikke skulle blive en gene for Stationsparken, må kun være noget politikere og bygherre kan se, fordi man ikke ønsker at se andet. Kommer man fra Frederikssund Syd og ind mod centrum fra A C Hansensvej, vil man blive mødt af et by-miljø i ubalance. Ingen bygninger måler syv etager, ingen bygninger kan opveje et syv-etagers byggeri, fordi ingen bygninger bør måle syv etager i det område!

Det er ikke kønt, og det vil slet ikke være køn politik, hvis det sker!