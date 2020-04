DEBAT: Hvorfor kommer det bag på borgmster og byråd

Hvorfor kommer det bag på borgmesteren og resten af byrådet, at der ikke er blevet gjort ordentlig rent på dalens Skole i Frederikssund?

Det har der jo ikke været i årevis - faktisk siden skolen mistede "vores egne" rengøringsassistenter. Lærerne har i årevis dagligt skullet indberette fejl og mangler til det tekniske personale - hvorfor ved jeg ikke, for der kommer ikke nogen og retter fejlene, som kan være manglende gulvvask, manglende sæbe og håndklæder, manglende rengøring af toiletter, borde der ikke bliver tørret af mv.

Jeg har mange spørgsmål: Hvem har siddet med udbudsmaterialet? Kan man tænke sig, at der er for lidt personale på Rådhuset efterhånden, så udbudsmaterialet ikke har været ordentligt behandlet?

Hvorfor har man på Økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2019 vedtaget at KN Rengøring fortsat skal gøre rent i Frederikssund kommune - jeg går ud fra at det er det der sket da punkt 183 denne dag drejer sig om "Forlængelse af rengøringsaftale"?

Havde man - som jeg - brugt 1 min. på at Google KN Rengøring v. Henrik Nielsen vil man få rigeligt materiale frem, der ville få enhver til at overveje mere end een gang om KN Rengøring er et firma som Frederikssund kommune moralsk set vil kunne arbejde sammen med!