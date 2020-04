John Schmidt Andersen (V), borgmester. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Fremrykninger med fornuft

Lokalavisen Frederikssund - 04. april 2020 kl. 15:58 Af Borgmester Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi hasteundersøger lige nu mulighederne for at fremrykke anlægsinvesteringer.

Jeg prioriterer, at vi kan forhandle fremrykningerne i et politisk rum, og ikke i aviserne. Vi har allerede vedtaget at fremrykke for 17 mio. kr. renoveringer, og det arbejder vores forvaltning allerede på at effektuere.

eg læser i avisen om socialdemokraternes oplæg.

Det er klart at Kulhuse-cykelstien hele tiden har været en oplagt kandidat. Socialdemokratiets forslag er derfor ikke uinteressant, men jeg vil nu gerne have hele byrådet med.

Vi skal handle hurtigt, men også på et stærkt fagligt fundament. Vi skal ikke handle i panik.

Fremrykninger skal være økonomisk ansvarlige, og vi skal have fornuften med os. Fremrykninger ja, men vi skal også sikre at det er fornuftige, holdbare investeringer. Det, som vi rykker frem i køen, skal vi ikke senere fortryde. Det er ikke så enkelt blot at vælge nogle tilfældige ønsker ud.

Der er også en række ukendte økonomiske faktorer, når vi kommer om på den anden side af krisen. Derfor kan der være god grund til at prioritere investeringer, som kan reducere vores driftsomkostninger, samtidig med at jeg er optaget af at fremrykninger kan bidrage til arbejdspladser. Fremrykning af anlægsinvesteringerne skal være realistiske, bidrage til langsigtede mål og især have den effekt, som er hele formålet med fremrykningerne, at bevare arbejdspladserne.