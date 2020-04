DEBAT: Faktuelt forkert

Tina Tving Stauning kalder godkendelsen af lokalplanen for etegeboliger ved A.C. Hansensvej og Lærkevej for "endnu en dispensation", men dette er faktuelt forkert. Der er tale om godkendelse af en ny lokalplan, som bygger på principperne i områdets kommuneplanramme fra 2010 og som muliggør et antal tårne på 6-7 etager. Hun ønsker, at den aktuelle bygning skal være 5 etager.