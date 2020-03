Se billedserie Der er meget stille på campingpladsen i Kulhuse lige nu. DCU har valgt at lukke alle sine campingpladser, mens andre fortsat holder ud. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: DCU-Camping Kulhuse må udskyde sæsonåbning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DCU-Camping Kulhuse må udskyde sæsonåbning

Camping og corona. Selvom ordene klinger, så går de ikke hånd i hånd. Derfor er årets campingsæson i Kulhuse udskudt

Lokalavisen Frederikssund - 31. marts 2020 kl. 09:59 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påsken står for døren. For landets campingpladser er ugen op til påske - og selve påskeugen - et af årets højdepunkter. Det gælder også for DCU-Camping Kulhuse, som drives af Susanne Rasmussen og Ole Andersen.

Men det er ikke det billede, som møder Lokalavisen kort før påske. For hvor hver en plads på denne tid af året normalt ville været fyldt op af campingvogne og telte, så er der nu helt stille og mennesketomt. Kun nogle ganske få campingvogne, nåede at komme ind på pladsen, før alting lukkede ned. Et rød- og hvid stribet banner omkranser legepladsen for at illustrere, at her er - der også - adgang forbudt.

Inde bag skranken i kiosken finder vi Susanne Rasmussen, som det eneste menneske på hele campingpladsen.

"Naturligvis er det da rigtig trist, at vi må holde lukket her få dage før, vi skulle åbne sæsonen, og var klar til at tage imod alle campisterne. På det her tidspunkt ville vi normalt melde alt optaget. Men vi er nødt til at passe på hinanden," siger Susanne Rasmussen med alvorlig mine.

"Heldigvis reagerer folk positivt. Det her handler om hele vores samfund, og om hvordan vi passer bedst muligt på hinanden."

Den sværeste beslutning Selvom myndighederne, som følge af coronasituationen, ikke har påbudt campingpladserne at lukke, så har DCU (Dansk Camping Union, red.) alligevel besluttet, at deres 22 campingpladser, herunder DCU-Camping Kulhuse, skal forblive lukkede. Landsformand i DCU Anne Vibeke Isaksen uddyber:

"Jeg kan godt forstå, at folk er i tvivl om, hvorvidt campingpladserne er lukkede eller ej. For der er stadig mange privatejede campingpladser, som holder åbent," fortæller Anne Vibeke Isaksen.

"At vi har valgt at holde vores campingpladser lukkede, er den sværeste beslutning vi har truffet i DCU. Vi havde glædet os helt vildt til denne sæson, hvor vi har gang i mange nye, gode ting. Vi er blandt andet gået ind i et nyt årti, så den skulle have haft en på lampen," siger Anne Vibeke Isaksen.

En god bank Men campister og folk med hang til friluftslivet må altså vente lidt endnu, med at rulle teltdugen til side og slå campingstolene ud.

"Camping er en social ferieform, hvor man kommer hinanden ved, og hvor man benytter sig af mange fællesfaciliteter, men her er vi nødt til at passe på hinanden. Der er særligt en gruppe mennesker, som camperer på denne årstid, nemlig de ældre, og de er i risikogruppen, og må ikke blive smittet med coronavirus." Anne Vibeke Isaksen mener, at det sætter tingene i rette perspektiv:

"Nogle mennesker kæmper nogle helt andre kampe i denne tid, end dem der venter på at komme på camping, og der er heldigvis stor forståelse for vores beslutning om at udskyde sæsonåbningen," fortæller Anne Vibeke Isaksen og tilføjer:

"Der er ingen tvivl om, at nogle kommer til at knække halsen på det her. Mange af de private campingpladser er under voldsomt pres, og har det svært. Jeg håber, de har overskud til at søge de hjælpepakker regeringen tilbyder, og at de har en god bank. Det her er en rigtig trist situation for mange."