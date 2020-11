Formanden for Frederikssunds to frivillige teaterforeninger, Grethe Olsen, rykker rundt på forestillingerne til den store guldmedalje, så corona ikke skal få lov at spænde ben. Billedet her er fra forestillingen ?En heldig kartoffel?. Foto: Søren Pagter/pressefoto

Corona skal ikke forhindre folk i at gå i teatret

Mundbind og afstandskrav. Corona lægger en dæmper på vores udfoldelsesmuligheder, men børne- og voksenteatret i Frederikssund kører ufortrødent videre

Lokalavisen Frederikssund - 07. november 2020

Børn helt ned til tre år har lært at spritte hænder, når de ankommer til teatret.

"De stiller sig op i en kø og får sprittet hænderne af, inden de sætter sig ind til teaterforestillingen, så det går rigtig fint," siger Grethe Olsen.

Som formand for Frederikssund Børneteater og i Frederikssund Teaterforening har hun ellers sit hyr med at sikre, at alle forestillinger kommer til at forløbe i pagt med myndighedernes corona-restriktioner.

Det har krævet en del ændringer. Teaterforestillingerne vises for færre publikummer, hvilket selvfølgelig giver færre entreindtægter. På Elværket må der være op til 60 personer, når næserne vender i samme retning, og når man sidder ned. Men af de seks forestillinger, som skulle have været vist i Danmarks mindste kulturhus, Rejsestalden, er flere blevet flyttet til Jægerspris Amatør Scenes teatersal eller til Elværket, fordi forholdene simpelthen bliver for snævre i Rejsestalden.

Bekymret for næste sæson Det kan godt gøre Grethe Olsen bekymret at tænke på sæsonens forløb. Hun kan allerede konstatere, at nogle af støttekronerne til teatrene skal tilbagebetales til Slots- og Kulturstyrelsen, fordi der er skåret ned på antallet af billetter til sæsonens forestillinger. Men oven i det kommer bekymringen for næste sæson.

"Vi skal til at planlægge næste sæson nu her i november, og man kan ikke lade være med at tænke på, om de forestillinger, vi bestiller nu, overhovedet vil blive til noget, når vi kommer frem til 2021," siger Grethe Olsen.

Allerede nu har der været flere aflysninger, og forestillingerne spiller også indimellem for sale, hvor ikke engang de tilladte sæder er blevet solgt.

"I dag har vi f.eks. aflyst den ene børneteater-forestilling, fordi der måske er daginstitutioner, som begynder at få kolde fødder. Jeg har ellers tæppebombet daginstitutionerne med e-mails om, at vi altså er her endnu, og vi skal nok sørge for, at der bliver holdt afstand og sprittet af," siger Grethe Olsen.

"Men jeg tror, at vores daginstitutioner er pressede. De skal tage mange hensyn, som gør dagligdagen lidt mere besværlig, når de skal spritte af og vaske legetøj to-tre gange om dagen. Der er mange ting, der gør, at man passer på og bliver forsigtige," siger hun.

Rigtig god plads

Grete Olsen vil dog gerne understrege, at alle forholdsregler bliver fulgt for at teatergængerne kan føle sig trygge ved at gå i teatret i Frederikssund.

"Vi sætter simpelthen færre billetter til salg for at sikre os, at der er tilstrækkelig afstand mellem publikummerne. Vi retter os efter de restriktioner, der er. Og det går faktisk rigtig godt. "

Hvad angår de otte årlige forestillinger i voksenteatret er de flyttet fra Elværket, hvor mange af dem plejede at blive vist for 120 personer.

"Det har vi helt droppet i år. En del af dem har vi flyttet ned i det nye egnsteater i Frederikssund, og andre har vi rykket ud på Frederikssund Gymnasium, hvor der er rigtig god plads. Alt i alt gør vi, hvad vi kan for at gennemføre forestillingerne. Vi mennesker er jo sultne efter kulturoplevelser til trods for corona," fortæller hun.