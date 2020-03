Send til din ven. X Artiklen: Corona lukker Sillebroen, værtshuse, frisører og.... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona lukker Sillebroen, værtshuse, frisører og....

Apotek og dagligvarebutik i center for mulighed for at holde åbent trods forbud

Lokalavisen Frederikssund - 18. marts 2020 kl. 00:37 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

i flere uger er det blevet planlagt, hvordan man skulle markere Sillebroens 10 års fødselsdag i Frederikssund med musik, gode tilbud og tusindevis af kunder. Nu er der i stedet udsigt til gabende tomme gange og økonomiske trængsler for butikkerne, efter regeringen tirsdag aften tog endnu et skridt i kampen mod Corona. Et skridt, der på det nærmeste var utænkeligt for blot et par uger siden. På et pressemøde bebudede statsminister Mette Frederikssund nemlig, atregeringen har besluttet at kræve en række butikker lukket. Kravet gælder fra onsdag klokken 10.00.

Der indføres blandt andet et midlertidigt forbud mod storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv., hvor et større antal personer færdes indendørs.

Forbuddet omfatter ikke dagligvarebutikker og apoteker beliggende i storcentre. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Butikker skal lukke Samtidig bebudede Mette Frederikssund, at en række specifikke virksomheder skal lukke:

Det gælder blandt andet steder som natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, frisører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt.

For restauranter og caféer vil det være muligt at levere takeaway - altså mad til udbringning - men selve spisestederne vil også blive lukket, lyder det fra statsministeren.

Lukningerne gælder indtil 30. marts.

Ikke flere end 10 personer Foruden restriktionerne for butikkerne, indføres der et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.