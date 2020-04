Corona-krisen får nu direkte konsekvenser for driften af museet på Selsø Slot. Foto: PR

Corona-konsekvens: Historisk gods drosler ned og fyrer leder

I hele sæsonen 2020 vil der således ikke være åbent i museet i dagtimerne, og mueumsleder Elisabeth Holm Nielsen er blevet afskediget, oplyser bestyrelsen for Den Plessenske Selsø Fond i en pressemeddelelse.

Sæsonens planlagte koncerter og foredrag vil blive afholdt i det omfang det er muligt, ligesom det på et tidspunkt igen bliver muligt at bestille omvisninger på Selsø.

Bestyrelsen for Den Plessenske Selsø Fond forventer, at Selsø Slot vil genåbne så snart som muligt som besøgssted og samlingspunkt for lokale og besøgende til området. Museets hjemmeside holdes løbende opdateret i forhold til arrangementer og åbningstider.