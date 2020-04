Maria Katerina Nielsen, formand for opværksudvalget, R.

Send til din ven. X Artiklen: Corona kan sætte turbo på nyt børnehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona kan sætte turbo på nyt børnehus

Byrådet kan igangsætte anlægsarbejder for 20 millioner kroner

Lokalavisen Frederikssund - 20. april 2020 kl. 15:31 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

frederikssund I takt med boligudviklingen i især Frederikssund syd kommer antallet af småbørn til at stige med op mod 500 børn i daginstitutions-alderen i det kommende ti-år.

I hvert fald ifølge befolkningsprognosenfor Frederikssund Kommune, hvor der for hvert år frem til 2030 forventes flere børn i alderen 0-5 år.

Dermed er der også behov for nye pasningstilbud for de mindste.

Og det første kan muligvis komme førend forventet.

For at holde hånden under beskæftigelsen efter Corona-nedlukningen af Danmark, har regeringen nemlig fjernet det såkaldte anlægsloft, der sætter en brgrænsning på, hvor mange penge, landets kommuner må bruge på anlægsarbejder.

Derfor skal politikerne i Frederikssund Kommune allerede i denne uge forholde sig til, om - og hvordan i givet fald - de ønsker at fremrykke investeringer for 20 millioner kroner.

Forslaget fra administrationen er, at man giver kapacitetsudvidelsen på børneområdet førsteprioritet og dernæst en investering i opdatering af faglokaler på Ådalens Skole.

" Begge prioriteter er "skal" opgaver, der kan igangsættes og afsluttes inden udgangen 2020, ligesom de kan løses af lokale håndværkere uden stor brug af eksterne rådgivere. Særligt er kapacitet på Dagtilbud en hastesag," hedder det i Økonomiudvalgets dagsorden.

Der er imidlertid flere mulige projekter fra investeringsplanen, der kan komme på tale. Eksempelvis peger forvaltningen på, at der inden for rammen af de 20 millioner kroner kan anlægges en kunstgræsbane for 8,5 mio. kr. eller delvis etablering af en cykelsti til Kulhuse.

Ifølge Maria Katarina Nielsen (R), der er formand for opvækstudvalget, er der på forhånd ikke klarhed over, om der i økonomiudvalget er flertal for at pege på at fremrykke kapacitetsudvidelsen på børneområdet:

"Det er umuligt at sige på nuværnde tidspunkt, I første omgang skal vi have afklaret, om der er flertal for at fremrykke investeringerne, dernæst, om det er kapacitetesudvidelsen, der skal fremrykkes, og derpå, hvilken af flere forskellige modeller, man skal sigte efter. Den sidste del af det skal vi blandt andet drøfte på et møde i Opvækstudvalget senere på ugen,. Men det er helt sikkert, at selv uden Covid19, ville vi være nødt til at forholde os til det stigende børnetal, så der skal findes en løsning," siger hun til Lokalavisen.

Fremrykningen af anlægsinvesteringer kommer oveni en frigivelse af 17 mio. kr. til vedligeholdelse, der også er rykket frem i kølvandet på Corona-krisen.