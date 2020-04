Lukkeloven er midlertidigt ændret, så det er muligt at handle i to af påskedagene.

Corona ændrer åbningstider i påsken

Lukkeloven bliver nemlig midlertidigt lempet, så alle dagligvarekæder - også de større butikker - må holde ekstra åbent i et bestemt tidsrum to af påskens helligdage, skærtorsdag og påskesøndag. Lukkeloven dikterer ellers, at de butikker skal skal holde lukket alle fire helligdage i påsken.