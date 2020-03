I bestræbelserne på at mindske spredningen Corona-virus har Frederikssund Kommune opdateret anbefalingerne. Foto: Emilie Utzon Carlsen/Handout/Ritzau Scanpix

Corona: Undgå offentlig transport i myldretiden

Lokalavisen Frederikssund - 10. marts 2020

Frederikssund Kommune har tirsdag opdateret Coroina-informationen til borgerne i kølvandet på Statsministerens pressemøde. Blandt de nye budskaber er, at Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man - så vidt muligt - undgår at bruge kollektiv transport i myldretiden, og at man ikke står eller sidder for tæt på andre passagerer. Hvis du er syg eller føler dig syg, skal du ikke rejse med kollektiv transport. DSB tilbyder at refundere din billet, hvis du ikke ønsker at rejse på grund af smitterisikoen. Læs mere herom på dsb.dk

Symptomer Symptomer på infektion med coronavirus er akut indsættende luftvejsinfektion med feber over 38 grader og hoste, ondt i halsen eller åndenød. Oplever du disse symptomer bør du kontakte egen læge telefonisk. Du skal ikke møde frem hos lægen personligt.

Bliv hjemme Sundhedsstyrelsen har stillet krav om, at alle ansatte i sundheds- og ældresektoren, som har rejst i de særlige risikoområder, og er kommet hjem efter 18. februar 2020 skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. De 14 dage regnes fra hjemkomstdato, det vil sige hvis man eksempelvis er kommet hjem den 20. februar skal man blive hjemme til 5. marts, så der samlet set er gået 14 dage siden man har været i et risikoområde. Sundhedsstyrelsen har desuden anbefalet, at alle øvrige danskere som har været i et af risikoområderne og er kommet hjem fra og med den 2. marts 2020 bliver hjemme i to uger.

Det er vigtigt, at man tager disse retningslinjer alvorligt, da man - også uden selv at føle sig syg - kan viderebringe smitte til andre, som måske er i en særlig risikogruppe (ældre, kronisk syge mv.)

Hvis du i karantæneperioden får symptomer på coronasmitte, skal du kontakte din læge telefonisk.

Du skal under ingen omstændigheder besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet.

Er du hjemsendt anbefales det også, at du holder dig fra steder, hvor mange mennesker samles, eksempelvis sportsarrangementer, foreninger, biblioteker, fitnesscentre med mere.

Børn skal også holdes hjemme Hvis dit barn har rejst i et af risikolandene, eller hvis barnet bor sammen med en, der har rejst i et af risikolandene, skal barnet holdes hjemme fra skole eller dagtilbud i to uger efter, at barnet eller dets familiemedlem er udrejst fra risikoområdet.

Forebyg smitte Alle kan være med til at forebygge smitte. Coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker blandet andet via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse er:

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.

Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder.

Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.

Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen.

Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Internationalt De danske myndigheder har indført 14 dages stop for indflyvning fra de lande og områder, der er hårdest ramt af coronasmitte. Udenrigministeriets hjemmeside opdateres løbende med nye rejsevejledninger og man opfordrer til at tjekke disse, inden man planlægger en rejse til udlandet.

Hvad gør Frederikssund Kommune? Frederikssund Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder, at kommunen informerer borgere og medarbejdere om forholdsregler, der kan medvirke til at hindre smittespredningen. Herunder informerer kommunen sine medarbejdere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger jævnfør ovenstående om ikke at møde frem på arbejde, hvis man har været i et af de særlige risikoområder.

Mere information På www.coronasmitte.dk kan du læse en række spørgsmål og svar om coronavirus