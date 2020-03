Frederikssund Kommune forbereder sig på, at Nordsjællands Hospital kan blive så presset, at patienter udskrives før tid. Derfor oprettes der 42 sengepladser på plejecentret Tolleruphøj og den tidligere rehabiliteringsafdeling

Corona: Plejepladser gøres klar og kommunale tilbud lukker

"Dette er en af de største og mest gennemgribende myndighedsindsatser, vi som kommune har stået overfor. Jeg vil opfordre alle borgere til at følge myndighedernes opfordringer for at begrænse smittespredningen, så vi dermed passer bedst muligt på vores ældre og udsatte borgere," siger borgmester John Schmidt Andersen.

Tilbud lukker

De nye tiltag for at mindske smittespredning betyder, at beredskabsstaben i dag har besluttet at lukke ned for alle ikke nødvendige aktiviteter på steder, hvor der kommer eller opholder sig ældre og sårbare borgere. Det betyder blandt andet, at alle aktiviteter på AKU-centre, brugerstyrede centre, i Team2010 og Vikingerne, beskyttet beskæftigelse, klubber som Livskilden og Stjerneskud lukker.

Derudover er det besluttet, at andre ikke nødvendige aktiviteter og tilbud inden for sundhedsområdet, hvor borgere samles, lukkes ned. Det er blandt andet rygestopkurser, mødregrupper med mere.

Lukningen gælder foreløbig frem til den 1. april. Inden da vil disse tilbud få nærmere besked om tiden efter den 1. april.

"Med disse tiltag lægger vi en dæmper på smittespredningen især i de tilbud, hvor der er flest ældre og udsatte. Det er vigtigt, at vi udviser rettidig omhu. Derudover opfordrer sundhedsberedskabsstaben alle foreninger og kulturtilbud til at aflyse ikke nødvendige arrangementer såsom stævner, konkurrencer, større forsamlinger, fester med mere. Derudover er de blevet opfordret til ved træning eller andet at overholde Sundhedsstyrelsens hygiejneråd. Denne opfordring gælder ligeledes foreløbig indtil 1. april," fastslår John Schmidt Andersen.

Borgmesteren forventer endvidere, at der i den kommende tid vil blive iværksat flere tiltag, der yderligere kan forstærke indsatsen mod coronasmitten.