Der kan opstå behov for at hjælpe hinanden, og der er allerede oprettet flere grupper, hvor man kan tilbyde sin frivillige assistance.

Corona: Frivillige står på spring for at hjælpe

Mens Corona-krisen har fået nogle til at gå amok i et hamstringskapløb, har den også fået andre, mere positive konsekvenser.

Adskillige beboere er nemlig i disse timer i færd med at melde sig til frivilligt at assistere nogle af dem, der risikerer at komme i klemme.

Der kan være behov for at hente dagligvarer for den ældre nabo - eller bestille dem på nettet for hende - lufte hunden, eller....