En lærer på Jægerspris Skole er teste positiv for COVID-19.

Corona: Elever sendt hjem fra skole

På Jægerspris Skole blev formiddagen noget anderledes end forventet, da en lærer til morgen meldte sig syg med en positiv COVID-19 test.

Det oplyser Frederikssund kommune på sin hjemmeside.

Den pågældende lærer underviser kun i én klasse, og for en sikkerhed skyld blev alle eleverne i den pågældende klasse sendt hjem med en anbefaling til forældrene om at lade deres barn teste for COVID-19.

De lærere, som den COVID-ramte lærer har samarbejdet, med er ligeledes sendt hjem for at blive testet.

Der er ingen af de hjemsendte elever og lærere, der har vist symptomer på COVID-19.

Når hhv. børn og lærere kan fremvise en negativ coronatest kan de møde ind på skolen igen. Hvis forældre ikke ønsker at lade deres barn teste, kan barnet komme i skole igen efter syv symptomfri dage hjemme.

Jægerspris Skole har underrettet alle klasser og forældre om situationen via AULA.