Co-Ro holder skansen - og vejret

Frederikssund-virksomheden blev hårdt ramt af nedlukning i Kina. Men indtil videre har man navigeret gennem krisen

Lokalavisen Frederikssund - 25. marts 2020 kl. 14:29 Af Henrik Gregersen

Trods et totalt kollaps på markedet i Kina, holder saftgiganten Co-Ro fra Frederikssund fortsat fanen højt.

For lige så stille er markedet ved at åbne sig her igen, i takt med at Corona-epidemien har flyttet sig fra arnestedet i Wuhan-provinsen til resten af Asien, Europa og USA.

Og trods en eskalerende krise-bevidsthed er der pt. ikke tegn på, at omsætningen uden for Kina vil blive ramt lige så hårdt.

Dét fortæller direktør Søren Holm Jensen til Lokalavisen.

"Kina udgør en stor del af vores marked, så med 400 ansatte i Kina og ingen indtægter herfra har det været hårdt. Meget hårdt. Men fordi det har været en periode, man kan se enden på, har det for nuværende ikke medført afskedigelser. Hverken i Kina eller Frederikssund, hvor vi fortsat producerer på fuld kraft."

Co-Ros juicekoncentrater bliver i landet primært solgt til hoteller og restauranter.

Og da Covid19 ramte landet, blev de lukket ned - og dermed 20.000 forsvandt 20.000 Co-Ro-kunder i ét hug for en periode.

Åbner igen

"Nu åbner de så lige så stille op igen, og vi er gearet til at kunne levere råvarerne,"siger Søren Holm Jensen.

Samtidig kan han konstatere, at selv om virussen har spredt sig til resten af verden, har det endnu ikke haft den store betydning på efterspørgslen af Co-Ros saft- og is-produkter:

"Forskellen på Kina og vore andre markeder er, at vi i Kina primært sælger via restauranter og hoteller, mens markederne i andre lande er baseret på salg til private. Og her har vi endnu ikke oplevet, at efterspørgslen er faldet. Der er fortsat åbent i supermarkeder, og man kan sige, at netop i en situation som denne er frys-selv-is jo en god løsning, hvis man går hjemme eller i sommerhuset. Hvis folk mister deres jobs i stort tal, kan det selvfølgelig få betydning, men jeg tror ikke, det påvirker det meget."

Største udfordring ser Søren holm Jensen pt. i forsyuningsleddene:

"Flere lande har lukket grænserne, og vi har oplevet, at det kan være problematisk at få lov til at krydse grænserne med råvarer," konstaterer han og fortsætter:

"Eksempelvis har vi oplevet, at grænserne mellem Kuwait og Irak samt Singapore og Malaysia blev lukket. Det har givet problemer, men det er hidtil lykkedes os via kontakter til myndighederne som fødevare-virksomhed alligevel at få lov til at krydse grænserne. Det er både i forhold til afsætningen og produktionen et kritisk punkt; vi skal kunne sikre forsyningerne af råvarer til produktionen i Frederikssund, og vi skal kunne sikre forsyningerne til modtagerlandene," siger han til Lokalavisen.

Fakta om Co-Ro CO-RO A/S er en dansk fabrikant af læskedrikke og frys-selv is.

Virksomheden er beliggende i Frederikssund og sælger sine produkter under varemærkerne Sunquick, Suntop, Sun Cola, Sun Lolly og Sunjoy.

Omsætningen var ifølge det senest offentliggjorte regnskab på 1,9 mia. kroner - hvoraf cirka 20 procent omsættes i Kina.

Overskuddet var i det seneste regnskabsår på 111 millioner kroner, mens egenkapitalen udgør mere end en milliard kroner. Man er med andre ord rigtig godt polstret til at imødegå en krise som denne.

Co-Ro indviede sidste år deres nye innovationscenter i Frederikssund, der skal have fokus produktudvikling.