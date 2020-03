Anders Riis forsøger at holde fanen højt. Men det er svært ovenpå en dag, hvor han mistede ordrer for næsten 130.000 kroner. Foto: hgg

Catering-køkken: Mistede ordrer for 128.000 kroner på en dag

Lokalavisen Frederikssund - 13. marts 2020

frederikssund Det er ikke kun restauranter og overnatningssteder, der lige nu bliver ramt af en bølge af afbestillinger.

Også catering-virksomheder oplever et brat fald i omsætningen, hvor mn stort set fra den ene dag til den anden har været nødt til at sende medarbejdere hjem.

Det kan man skrive under på i Frederikssund-virksomheden Food to Go, der dels leverer mad til frokostordninger og til større arrangementer.

Her flyttede man for et par år siden til større lokaler midt i byen, fordi pladsen blev for trang i de hidtidige lokaler i Askelundscentret.

Men med nedlukningen af Danmark, der de facto blev sat i værk onsdag aften, ramte virksomheden en mur:

"Torsdag var en hård dag. Vi havde aflysninger til en værdi af 128.000 kroner," fortæller indehaver Anders Riis til Lokalavisen og fortsætter:

"Jeg har måttet sende to medarbejdere hjem. Alle arrangementer bliver aflyst, men det rammer os også, at de virksomheder, vi leverer frokost til, har sendt så mange som muligt hjem for at arbejde. Det betyder, at vi er ramt på begge fronter, siger Anders Riis til Lokalavisen.