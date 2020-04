Se billedserie "Folk skal føle sig velkommen i forretningen. Selvom det er min butik, så skal folk også føle at det er deres", siger Camilla Schmidt. Foto: BM

Camilla åbnede blomsterbutik - da Corona lukkede Danmark

Det kræver en vis portion is i maven, at åbne butik midt i Coronakrisen. Men det har Camilla Schmidt, der netop har åbnet blomsterforretningen 'Den Lille Florist' i Frederikssund

Butikker lider i øjeblikket hårdt under nedlukningen af Danmark. Og selvom flere frygter konsekvensen af det, så er der også nogle, der går den anden vej. En af dem er Camilla Schmidt, 27 år, som netop har åbnet blomsterbutikken Den Lille Florist på Jernbanegade 18 i Frederikssund.

"Faktisk ville jeg have åbnet før. Men Corona lukkede Danmark ned, så jeg slog bremsen lidt i. Lige indtil jeg en dag gik herinde og gjorde klar, da 'Oste-Steen' (indehaver af nabobutikken Den Glade Ost, red.) sagde, 'Du skal åbne nu. Folk har brug for noget positivt.' Så jeg tænkte, nå ja, så er det måske ved at være tid."

Lokalavisen møder Camilla indenfor i butikken, der er indrettet med genbrugstræ, i nuancer som tilfører rummet glød og hygge. Den ene væg i lokalet består af gamle pallebrædder. Et andet sted står der reoler, ligeledes bygget af pallebrædder og gamle vandrør. Selve disken er lavet af massivt, gammelt træ. Overalt er der blomster i prangende farver og planter i rustikke krukker.

"Min kæreste er tømrer, det er ham som har bygget det hele. Jeg er kommet med ideerne," siger Camilla og tilføjer:

"Jo mere råt og jo mere sjæl det har - desto bedre."

Flere gange bliver kæresten nævnt. Det var nemlig også ham, som puffede til Camilla, da hun var i tvivl om, hvorvidt hun skulle føre drømmen om at blive selvstændig, og lave det hun brænder for, ud i virkeligheden.

"Min kæreste har skubbet mig. Jeg er generelt bange for at fejle. Men han har langsomt bygget min selvtillid op."

Camilla lægger ikke skjul på, at hendes teenageår og ungdomsår, var præget af en stor tvivl og usikkerhed om, hvad hun skulle.

"Jeg har flere gange kastet håndklædet i ringen, i forhold til det jeg var i gang med. Jeg var halvvejs på sygeplejestudiet, da jeg stoppede. Jeg blev syg, og der´ vidste jeg, at jeg skulle noget helt andet, end det jeg var i gang med. Jeg har altid været kreativ med mine hænder, og jeg husker, jeg tænkte, at jeg godt kunne tænke mig at skabe noget til andre, og at formidle andres følelser og ord i noget kreativt."

Bidt af faget Camilla havde aldrig interesseret sig for blomster før. Faktisk var hun var slet ikke klar over, at det skulle være det, før hun på vej ud af sygdomsforløbet tænkte; hold op - hvor må det være dejligt at stå op til noget, som bringer glæde for en selv - men også for andre, og noget som bare er smukt, og som man skal tage hånd om og passe på.

"Det refererer til, at man skal være god til at passe på sig selv, for at kunne passe på noget andet," siger Camilla reflekterende.

Hun kom i lære i en blomsterforretning i Valby hos et ægtepar, som havde haft forretningen i 30 år. Hun beskriver det som 'et fantastisk sted', og hurtigt blev hun bidt af faget.

"Jeg fandt ud af, at her var noget, jeg var god til. Jeg har ikke mange talenter i mit liv, men det her kunne jeg finde ud af."

Efter et års læretid blev Camilla Schmidt udtaget til DM i Skills i Herning, hvor hun fik sølv.

Eventyrlige buketter Telefonen ringer, Camilla undskylder og tager den. Lidt efter kommer en kvinde ind, for at bestille en buket til et familiemedlem. Samme kvinde har netop udskudt sit bryllup på grund af Corona. Camilla var, efter samtalen at dømme, bestilt til at binde brudebuketten.

"Jeg tilbyder det meste til alle livets begivenheder. Hverdag og fest, bryllup og begravelser," siger Camilla og fortæller, at hun er fascineret af den eventyrlige stil, når hun binder buketterne.

"Mine buketter er lidt eventyrlige, og det må gerne være lidt uformelt. Jeg elsker farver og et livligt og naturligt udtryk. Jeg kan godt lide, at blomster er blomster. Det hele behøver ikke at være så perfekt. Jeg kan for eksempel godt lide tanken om, at blomsten har vokset på en mark, og så har den måske et svaj, fordi der skulle være plads til en anden blomst. Jeg kan godt lide, at man kan se, det er et naturligt produkt." Camilla leder lidt efter de rette ord, men tilføjer så: "En blomst må godt have et twist, så længe den spiller sammen med helheden."

Camilla møder mange søde mennesker, som lige vil kigge ind til hende i forretningen for at ønske tillykke. Men der er også dem, som ikke kan skjule deres skepsis.

"Det kan godt gøre lidt ondt. For er der noget, man har brug for i denne tid, så er det, at folk synes, det er fedt. Jeg har satset alt, hele min opsparing, for at leve min drøm ud, så jeg håber virkelig det kan lykkes."