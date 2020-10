Der var rift om den varme kaffe og det friske bagværk, da Café ÆRLIGTs kaffevogn Doris rullede ind på Havnen i Frederikssund. Foto: Privat

Café Ærligt er rykket ind: Kaffevognen Doris hitter på havnen

Der var rift om kagerne, brødet og kaffen, da ÆRLIGT rullede kaffevognen Doris ind på Frederikssund Havn torsdag

Salget af kaffe, kager og brød gik mildest talt forrygende, da den økologiske kaffevogn Doris fra Café ÆRLIGT i Slangerup torsdag tog opstilling på havnen i Frederikssund.

Faktisk var der så meget rift om at sætte tænderne i bagværket, at der hurtigt blev udsolgt, så der måtte skaffes nye forsyninger fra bageriet i Slangerup.

"Det gik rigtig fint, og man må sige, at vi fik en dejlig velkomst med mange gæster i kaffevognen. Det var tydeligt, at folk var glade for, at vi var der. Nogle kendte os fra vores café i Slangerup," fortæller indehaver af café-eventyret ÆRLIGT Andreas Simonsen.

For to år siden startede han ÆRLIGT sammen med sin bedre halvdel Chelle, det var med anskaffelsen af en økologisk kaffevogn.

Siden da har ÆRLIGT vokset sig til et mindre kvalitetsbrand inden for kaffe og bagværk.

For i dag består forretningskonceptet af en mindre produktserie, tre eventvogne og to butikker. Udover cafeen på Kongensgade 34 i Slangerup, har de netop udvidet med endnu en café - denne gang i Birkerød.

Frederikssund med i planerne

"Vi åbnede i Birkerød den 10. september i år, og lige nu har vi planer om til næste år at åbne yderligere seks steder," fortæller Andreas Simonsen. Han løfter sløret for, at Frederikssund Havn er et af de steder, som indgår i fremtidsplanerne.

"Mange har givet udtryk for, at de mangler os i Frederikssund. Så selvfølgelig betyder den gode opbakning i går, at tanken ikke er fjern."

Andreas Simonsen vil af gode grunde dog først se, om kundeunderlaget er til stede, men fortæller, at de er i dialog med ejerne af butikslokalet i Amsterdamhusene i Frederikssund Havn, hvor der tidligere lå en sushi restaurant.

Ifølge Andreas Simonsen er der imidlertid mange ting som skal falde på plads, før byens borgere kan få stillet kaffetørsten og den lille sult fra en café på havnen.

Så indtil videre foregår det fra Kaffevognen Doris, der hver torsdag vil være at finde i Frederikssund Havn mellem klokken 10-17.

"Vi er der, så længe det giver mening, men bliver det som i går, er vi kommet for at blive," lover Andreas Simonsen.