Byrødder debuterede på Skype: Almene boliger og syv etagers bygning på dagsordenen

Onsdagens ekstraordinære byrådsmøde blev nemlig afviklet via Skype. hvor borgmester John Schmidt Andersen (V) i to timer dirigerede slagets gang.

Forud for selve mødet anmodede Socialdemokratiets Tina Tving Stauning om, at behandlingen af lokalplanen vedrørende etagebyggeri på Lærkevej, blev taget af dagsordenen, da sagen efter hendes og den socialdemokratiske gruppe opfattelse, var mangelfuld.

Dette gik et flertal dog imod, og kun Socialdemokratiet og Enhedslistens Pelle Andersen-Harild gik under behandlingen af selve sagen imod opførelsen af det efterhånden kontroversielle etagebyggeri, der især har udløst kritik fra naboerne i Stationsparken.

Her blev byrådet præsenteret for fire scenarier, og trods et nej-tak fra DF, Venstres Jens Jørgensen og den konservative Niels Martin Viuff, nikkede byrådet til et scenarie, hvor man arbejder med planer om i alt ca. 201-209 boliger

Samtidig skal forvaltningen undersøge mulighederne for en fase- eller etapeopdeling af projektet, parkeringsforhold, dokumentationen for muligheden for udlejning samt mulighederne for at minimere den økonomiske risiko.