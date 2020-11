Der er godt gang i byggeprojekterne rundt om i Frederikssund Kommune. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Byggeboom i Frederikssund Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggeboom i Frederikssund Kommune

Lokalavisen Frederikssund - 13. november 2020 kl. 11:38 Kontakt redaktionen

Nye huse og lejligheder skyder frem i Frederikssund Kommune.

Det er en udvikling, der sætter sit præg på kommunen med byggekraner og skurvogne, og som viser, at kommunen i disse år har fået større attraktionsværdi, end den havde for få år siden.

Formand for Plan- og miljøudvalget Jørgen Bech (V) er en af de første til at juble over udviklingen.

- Ja, det er jeg rigtig glad for. Det er dejligt, at vi bliver flere mennesker til at nyde de mange tilbud, som kommunen rummer i Frederikssund, men også i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Vinge. Det er klart, at hvis man vil have befolkningstilvækst i en kommune, må man også kunne tilbyde boliger, og vi har længe haft et politisk fokus på at ville udvikle byen, siger han.

Ser man på antallet af boliger, er der nærmest tale om et byggeboom: Alene i 2020 bliver fire byggeprojekter færdige med 46 rækkehuse og 55 andelsboliger i Frikvarteret, 36 parcelhuse i Alfabetkvarteret i Oppe Sundby, 24 rækkehuse i Ørnestens Vænge samt 52 parcelhuse i Slangerup.

Derudover er otte andre boligprojekter ved at blive opført, bl.a. Lærkevej med 80-90 lejligheder, Frederiks Have med 57 lejligheder, Lundebjerg/Kocksvej med 70 lejligheder og Tårnet på Falkenborgvej med 70 lejligheder. Klimahusene i Skibby tegner sig for yderligere 97 nye boliger, og i Bangsbo i Jægerspris er 130 boliger på vej.

I 2021 påbegyndes 30 lejligheder på Lærkevej og 198 rækkehuse/lejligheder i Vinge.

Og oven i alt dette er mere byggeri under planlægning.

Det tager fart nu

Ifølge Jørgen Bech begyndte udviklingen af flere nybyggede boliger for alvor i 2014, hvor befolkningstallet i Frederikssund gik op - i stedet for ned.

- Siden da har vi promoveret byen, og vi har brugt det stigende befolkningstal til at fortælle om, at det er dejligt at bo i Frederikssund. Det har vi gjort for at tiltrække så mange som muligt. Det har været med til at øge byggelysten, og selv om det ikke er lykkedes i Vinge med det store udbud, så er Frederikssund kommet på landkortet, siger han

Jørgen Bech hæfter sig ved, at nybyggeriet i Frederikssund både sker i selve byen, i udkanten af byen og i kommunens øvrige byer.

I Frederikssund sker der en "byfortætning", og den har været i støbeskeen længe.

- F.eks. ligger Bovieran og Alfabet-kvarteret begge i den sydlige del af byen i et byfortætnings- og byudviklingsområde, som blev udpeget i 2010. Det er et gammelt erhvervsområde, som trænger til et løft. I Oppe Sundby bliver der byfornyet omkring en gammel skole, og i det stationsnære område ser man Lærkevejskvarteret udvikle sig, siger Jørgen Bech.

Det er en lang proces

Han understreger, at det er langsigtede processer, der styrer udviklingen af en by, og han peger på, at Frederikssund har været udpeget som udviklingskommune, siden det statslige planlægningsinstrument 'Fingerplanen' kom til verden i 1947.

Kommuneplan og lokalplaner er de instrumenter, som kommunen planlægger efter. Men det er ifølge Jørgen Bech det private initiativ og efterspørgslen på boliger, der driver boligbyggerierne i Frederikssund.

- De private arealer bliver opkøbt og bebygget af private bygherrer, og efterspørgslen er stor. Jeg ved, at nogle af de boligarealer, der bliver udbygget i Frederikssunds stationsnære område, har en tårnhøj efterspørgsel. Til 30-40 nybyggede boliger var der 200 på venteliste, allerede inden rejsegildet blev holdt. Både ejendomsmæglerne og bygherrerne kan udleje eller sælge alt det, der udbydes.

Konkurrencen er hård

Også uden for Frederikssund by søger ejere af arealer kommunen om at få lokalplanlagt, så der kan komme gang i boligudviklingen.

- Vi er en stor kommune, og alene på Hornsherred er der ønsker om boligudvikling af det, der svarer til 1.000 boliger. Jeg forudser, at udviklingen vil fortsætte. Vi er 45.300 mennesker i kommunen, men vi skulle gerne være flere, og med motorvejen og udviklingen i Vinge vil befolkningstilvæksten måske tage endnu mere fart, spår Jørgen Bech.

Han oplyser, at Udvalget for By og Land har fået lavet en analyse af, hvem der gerne vil bo i Frederikssund.

- Vi kan se, at vi tiltrækker en meget bred målgruppe af både yngre og ældre. Det er mit indtryk, at især seniorer gerne vil bo i Frederikssund by. Men når seniorer flytter internt i kommunen - typisk fra hus til lejlighed - er der børnefamilier, der tør kaste sig ud i at købe og renovere en bolig, siger han.

Og børnefamilier er altid populære, for de bidrager til et større skattegrundlag.

- Jeg glæder mig over det, og synes at det er dejligt at være formand for Plan- og miljøudvalget, når der er så meget skub i det. Vi er lidt bagefter med byggetilladelser og planlægning. For et par år siden blev vi af Dansk Byggeri kåret som landets mest erhvervsvenlige kommune. Det var vi sindssygt stolte af. Nu ligger vi på en 11-12.-plads, og vi arbejder på at blive lige så erhvervsvenlige som i 2018 igen, men konkurrencen er svær.

Vinge noget for sig

Om lidt åbner S-togs-stationen i Vinge, og det vil ifølge Jørgen Bech binde kommunen endnu bedre sammen.

Han tror ikke, at byggeboomet i Frederikssund by tager farten af udviklingen i Vinge.

- Jeg har godt hørt den teori, men det er ikke mit indtryk, at Vinge skulle lide under byggeriet andre steder i kommunen. Der er tale om forskellige målgrupper. Dem, der gerne vil bo i Vinge, er typisk nogle andre, end dem, der ønsker bolig i Frederikssund. I Vinge orienterer man sig mere mod København, og hvis man har job der, betyder en togstation noget. Du skærer tid af den daglige transport, og det vejer tungt for unge og erhvervsaktive, siger Jørgen Bech.

Han peger på, at de boliger, der indtil nu har været i udbud i Vinge, primært har været tæt-lav-bebyggelse og enfamilieshuse.

- Nu vil der også blive bygget almennyttige boliger, og så får vi se interessen efter dem. Lokalplanerne er ved at blive fastlagt, og de almennyttige boligselskaber mener, at de vil gå som varmt brød, siger han.