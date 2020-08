Byg din egen luftraket

Workshoppen afholdes af Nina Anker Nissen, som arbejder med at skabe lærerige science-projekter for børn og deres familier, hvor børnene lærer ved selv at samle og afprøve et lille naturvidenskabeligt projekt eller eksperiment.

Workshoppen er henvendt til børn i alderen 6-12 år og foregår lørdag d. 29. august kl. 10-13 i Kultur-Arkivet på Frederikssund Bibliotek. Billetter koster 25 kr. + gebyr, og kan købes på bibliotekernes hjemmeside www.bibliotekerne.frederikssund.dk eller på biblioteket.

