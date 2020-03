Birgit Frandsen fra Bybjerggaard har måtte tænke ud af boksen, for at holde forretningen kørende i denne tid. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Bybjerggaard forsøger at holde hjulene i gang: Omlægger til take away og udbringning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bybjerggaard forsøger at holde hjulene i gang: Omlægger til take away og udbringning

Birgit og Jan Frandsen har måtte tænke ud af boksen, for at holde forretningen kørende på trods af coronasituationen

Lokalavisen Frederikssund - 14. marts 2020 kl. 09:24 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det ser skrækkeligt ud. Alt er aflyst." Ordene falder uden tøven fra Birgit Frandsen, da Lokalavisen ringer for at høre, hvordan coronasituationen har ramt kro - hotel og konferencevirksomheden Bybjerggaard i Sundbylille lidt udenfor Frederikssund.

"Hvor vi normalt ville have arrangementer hver eneste dag, runde fødselsdage, barnedåber og sølv- og guldbryllupper, er alt nu aflyst. Bare her til aften havde 40 gæster bestilt bord til vores fredags-tapas. Og vi forventede også andre selskaber i aften. Men folk har ringet og meldt afbud. De fortæller, at de er kede af det, men at de ikke tør andet."

Ifølge Birgit Frandsen er det ikke kun fredagens bordbestillinger som er blevet sløjfet;

"En dame har lige aflyst sin store fest, som hun havde booket den 1. april. Hun tør ikke, fortalte hun."

Personalet sendt på ferie Som en konsekvens af coronasituationen har ægteparret Jan og Birgit Frandsen beordret deres personale på ferie, og så forsøger de for en periode at omlægge driften til take away og udbringning.

"Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Jeg har alle mine kølerum fyldt op til, at vi skulle have 500 kuverter ud af huset. Vi må holde hjulene i gang, og selvom det slet ikke bliver med samme kaliber, så er vi nødt til at gøre noget."

Birgit Frandsen forsøger at være optimistisk. Hun glæder sig over, at folk, når de aflyser, gerne vil finde en ny dato til den store fest på Bybjerggaard.

"Vi har udskudt vores sommerferie i Juli, og håber at hele Danmark rykker til den tid. I det hele taget forsøger vi på alle måder at presse fester ind i kalenderen hen over sommeren, hvor det overhovedet kan lade sig gøre."

Birgit Frandsen opfordrer til, at man benytter sig af deres take away eller bestiller maden til levering ved døren.

"Vi holder åbent, men stemningen synes jeg ikke er som den burde være. Og vi kan ikke få hverken sprit eller klorin nogle steder, så jeg anbefaler, at folk benytter vores take away og hygger sig derhjemme sammen med famlien og nogle venner i stedet".

Hun tilføjer: "Så hvis man vil have et ordentlig vred smørrebrød, brunch eller en gryderet, så klarer vi det, og kan levere til døren. Vi er der 100 procent for lokalområdet," siger Birgit Frandsen.