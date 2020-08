Budgetudspil i høring: Skal finde besparelser for 19 millioner kroner

Det fremgår af et notat, der lægger de overordnede liner for arbejdet med kommunens budget.

Samtidig viser notatet et kommunalt dilemma:

Hvis ikke de 19 millioner kroner findes, overskrider kommunen dermed sin del af den såkaldte serviceramme, og risikerer en bod.

Samtidig er "budgetterne på nogle helt centrale velfærdsområder (ældre, sundhed og voksenhandicapområdet) øget med i alt 55,4 mio. kr. i 2021. Formålet med denne udvidelse er at imødekomme de stigende behov og derved sikre, at serviceniveauet overfor borgerne kan fastholdes."

Ønskes der derudover et råderum til politisk at opprioritere særlige områder, kræver det yderligere besparelser andre steder.

For at nå i mål med besparelserne har administrationen udarbejdet et handlingskatalog, der præsenterer bruttobesparelser på 43 mio. kr. i 2021, 70 mio. kr. i 2022, 81mio. kr. i 2023 og 87mio. kr. i 2024. Dette er alene forslag, som politikerne kan vælge imellem i bestræbelserne på at nå i mål.

Budgetforslaget er i offentlig høring i perioden 31. august - 20. september, ligesom der vil blive afholdt borgermøde den 15. september.