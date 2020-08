FOTO:THOMAS OLSEN Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Budget 2021: Sådan kan pengene hentes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget 2021: Sådan kan pengene hentes

Lokalavisen Frederikssund - 31. august 2020 kl. 18:50 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltningen i Frederikssund Kommune har i forbindelse med behandlingen af budgettet for det kommende år præsenteret politikerne for en lang række håndtag, der kan drejes på for at hente de ønskede besparelser. Det såkaldte handlingskatalog er en bruttoliste, og dermed giver det politikerne mulighed for at vælge til og fra blandt forslagene. Som udgangspunkt skal der findes besparelser og effektiviseringer for 19 mio. kroner i det kommende år - men tallet stiger, hvis politikerne ønsker at afsætte flere midler til et eller flere områder. I 2021 er der præsenteret servicereduktioner for 15,6 millioner kroner og effektiviseringer for 27,6 millioner kroner. Dermed er der i alt forslag til besparelser for mere end 43 millioner kroner, mens der er forslag til såkaldte driftsudvidelser for cirka ni millioner kroner. I forvejen er udgifterne til nogle af de centrale velfærdsområder (ældre, sundhed - og voksenhandicapområdet mv.) øget med i alt 55,5 mio. kr. i 2021. Formålet med denne udvidelse af budgettet er at imødekomme de stigende behov og derved sikre, at serviceniveauet overfor borgerne kan fastholdes. Her er nogle af forslagene fra kataloget skitseret:

Harmonisering af normering i dagtilbud: Besparelse på 4 mio. kroner i 2021 - stigende til 8 mio kroner fra 2022 Normering i dagtilbud harmoniseres med Egedal, Halsnæs, Roskilde, Ballerup kommuner. I BUPLs seneste opgørelse af normeringer fra 2018 ligger Ballerup på niveau med Frederikssund, hvorfor deres normeringer ikke indgår i beregningerne. Egedal, Halsnæs og Roskilde har i gennemsnit en normering på 3,5 vuggestuebarn pr. voksen og 7 børnehavebarn pr. voksen, hvorfor normeringen i beregningerne fastlægges på det niveau. Det skal bemærkes, at normeringsberegningen er uden de pædagogiske ledere sådan, at beregningen lægger sig op af beregningsmetoden, som BUPL benytter.

Studerende indgår i normeringen i dagtilbud: Besparelse på 2,2 mio. kroner i 2021 - stigende til 4,4 mio. kroner året efter Pædagogstuderende og PAU-elever indgår i normeringen. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at de studerende indgår med 30 timer ugentligt i normeringen. For PAU elever betyder det, at der fra centralt hold er afsat budget til afholdelse af de sidste 7 timer ugentligt op til de 37 timer, som en PAU elevs samlet arbejdstid e

Fremrykning af tidspunkt for overgang til SFO: Besparelse på 1,5 mio. kroner årligt I dag starter de kommende skolebørn i SFO 1. maj. Forslaget lægger op til, at det i stedet skal være 1. april. Forslaget vil betyde, at der vil ske en reduktion i budgettet under Opvækstudvalget som følge af færre børn i dagtilbud, mens budgettet på Uddannelsesudvalget skal hæves som følge af flere børn i SFO.

Lukkedage i forbindelse med 3 dage i påsken Børnehusene i Frederikssund Kommune har på nuværende tilbud lukket med behovspasning fredag efter Kristi Himmelfartsdag, i uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår. Forslaget medfører, at der i de 3 dage før påske indføres lukkedage med behovspasning. Der er regnet med, at op til 40 pct. kan have brug for behovspasning.

Reduktion og samling af de midlertidige pladser: Besparelse på 1,76 mio. kroner årligt I dag har Frederikssund Kommune 31 midlertidige pladser fordelt med 24 pladser på Rehabiliteringsafdeling og 7 pladser på Afdeling C på Omsorgscenter De Tre Ege. De midlertidige pladser omfatter ophold på korttidsplads, aflastningsophold og akutophold. P ladserne anvendes fleksibelt til de tre typer af ophold. Dog er fem pladser dedikeret til aflastningsophold på afdeling C. På baggrund af lavere belægning på Rehabiliteringsafdelingen i andet halvår af 2019 samt belægningen på aflastningspladser i 2019 vurderes det, at den samlede kapacitet af midlertidige pladser kan reduceres fra 31 til 27 pladser.

Tilpasning af plejeboligkapacitet på Pedershave: Besparelse på 5,4 mio kroner i 2021 - herefter 9,2 mio. kroner årligt Dette forslag indeholder et stop for indflytning på Omsorgscenter Pedershave indtil omsorgscentrets kapacitet er reduceret fra de nuværende 96 plejeboliger til 72 plejeboliger, svarende til et hus. I forbindelse med åbningen af friplejecentret Attendo Lærkevej i Frederikssund vil den samlede plejeboligkapacitet i Frederikssund Kommune komme op på 341 plejeboliger, når Lærkevej er fuldt åbnet. Beregninger af den demografiske udvikling viser, at der med åbningen af Lærkevej i en periode frem til 2030 vil være en overkapacitet af plejeboliger i kommunen

Lavere sygefravær, færre vikarer og bedre vagtplanlægning i døgnplejen og på omsorgscentrene: Besparelse på 6 mio. kroner årligt På Frederikssund Kommunens omsorgscentre og i Døgnplejen har der i 2018 og 2019 været et højt forbrug af eksterne vikarer Ifølge aftaleteksten for Budget 2020-2023 skulle mulighederne for etablering af et internt vikarkorps på ældreområdet afdækkes. Velfærdsudvalget blev på møde den 11. august 2020 forelagt et notat, der afdækkede mulighederne for et internt vikarkorps. Notatet peger på en række indsatsområder, som kan bidrage til at reducere behovet for vikarer på omsorgscentrene. Det drejer sig som nedbringelse af sygefraværet blandt personalet, styrke rekruttering af medarbejdere samt styrket styring og fremmødeplanlægning. Administrationen søger i den resterende del af 2020 og i 2021 igennem en række tiltag at adressere årsagerne til vikarforbruget og derigennem nedbringe behovet for vikarer.

Oprettelse af naturværksted: Udgift på 2,25 millioner kroner årligt Center for Børn og Skole har i samarbejde med Nationalparken Skjoldungerlandet udarbejdet et ambitiøst forslag til en naturindsats til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler. Ud over en naturvejledningsindsats indeholder forslaget en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve og få skærpet deres nysgerrighed

Ny buslinje til Vinge Station: Udgift på 2,8 millioner kroner årligt Teknisk Udvalg blev ved sidste års trafikbestillingsproces præsenteret for et forslag til busbetjening af Vinge St. Den forslåede løsning er en ny buslinje mellem Skibby og Vinge St. via Kronprinsesse Marys Bro, som vil køre en gang i timen alle hverdage i tidsrummet 6-18. Betjeningsomfang kan udvides i takt med byudviklingen.

Penge til Blå Flag-strande: Udgift på 550.000 kroner årligt Kommunen har Blå flag på Marbæk strand og Kulhuse strand. Dette flag uddeles til strande med særlige faciliteter og særlige krav til strand og badevand. Kommunen har dog ikke afsat midler til nogen af de krav, der indgår som grundlag for at have Blå flag, bl.a er der ikke afsat midler til miljø og naturformidlingsaktiviteter samt fjernelse af alger og tang.

Rejsestalden lægges under bibliotekerne: Besparelse på 250.000 kroner i 2021 - herefter 500.000 kroner årligt Rejsestalden lægges organisatorisk under Frederikssund Bibliotekerne og aktiviteter og kulturtilbud koordineres direkte herfra. Herved kan en stilling i rejsestalden spares væk. Det forventes, at en række administrative opgaver kan effektiviseres ved at blive gennemført af bibliotekets administrative personale.