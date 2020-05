Der er par med bryllupsplaner, som på grund af Corona vælger at udskyde den store dag. Men der er også flere, som holder fast i at blive gift, og som i stedet rykker vielsen ud i naturen. Det oplever man blandt andet på rådhuset i Frederikssund. Foto: AdobeStock

Bryllup i en Coronatid: Flere siger 'ja' i haven

Under Corona har Frederikssund Kommune aflyst alle vielser på rådhuset. Derimod stiller giftefogederne velvilligt op for at vie i det fri, og det benytter flere par sig af

I år har Corona imidlertid sat en stopper for vielserne indenfor på rådhuset. Det har, ifølge byrådssekretær Karin Petersen, fået 'en god håndfuld' par til at udskyde det store, rungende 'ja' til hianden.

"Vi har praktiseret vielser i det fri i flere år. Og selvom det ikke er muligt i år at holde stor fest, så har vi haft nogle par, som ikke har ønsket at udskyde vielsen, men som er gået væk fra planerne om det store selskab, for i stedet at blive viet ude i deres have med ganske få familiemedlemmer," fortæller Karin Petersen.