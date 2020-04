Klaus Godsk Kolberg

Brug for flere i sundheds-nødberedskab

Lokalavisen Frederikssund - 03. april 2020

frederikssund På to uger har 87 borgere meldt sig frivilligt til at hjælpe med opgaver inden for sundhed og omsorg. Nogle er allerede blevet ansat i midlertidige stillinger, men Frederikssund Kommune kan godt bruge flere med sundhedsfaglig baggrund.

Det skriver Frederikssund Kommune på sin hjemmeside.

Det er borgere med mange forskellige baggrunde, der har meldt sig klar til at hjælpe. Der er både pædagoger, ernæringsassistenter, falckreddere, sosu'er og meget mere. Men der er fortsat brug for flere med en mere specifik sundhedsfaglig baggrund.

Har du erfaring inden for et af følgende felter, og har du lyst til at indgå i nødberedskabet i Frederikssund Kommune, kan du melde dig til nødberedskabet.

"Der er ikke stor mangel på medarbejdere lige nu, men vi vil rigtig gerne være forberedt, hvis vi pludselig står i en situation, hvor mange medarbejdere lægger sig syge med enten coronavirus eller anden sygdom," fortæller Klaus Godsk Kolberg, chef for Center for Voksenstøtte og Rehabilitering.

Har du allerede meldt dig, behøver du ikke gøre det igen. Din henvendelse er gemt og vil blive taget frem, hvis der bliver brug for dig.

Med hele 87 borgere, har der været mange forskellige typer baggrunde at kigge igennem og sortere efter, hvad der er mest brug for. Der er blevet ringet til en del af de 87 borgere, og hos nogle er det ført til en samtale og en ansættelse.

De, der endnu ikke har hørt noget, er ikke glemt, og de bliver gemt i banken af borgere, der er villige til at hjælpe.

"Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har meldt sig. Det er dejligt at se, at der er så mange, der står klar til at hjælpe i den her situation, som er ny for os alle og som vi må håndtere i takt med at den udvikler sig,"siger Klaus Godsk Kolberg. pressemeddelelse