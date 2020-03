Brug corona-pausen til selvudvikling

Små firmaer og selvstændige forsøger at omstille sig til et Danmark i dvale i længere tid, hvor især nettet tages til hjælp

Men kreativiteten er samtidig stor for at holde hjulene i gang - og virksomheden i live. Blandt andet tilbyder mange restauranter nu take-away i mangel på spisende gæster i lokalet.

Og hvorfor ikke bruge den påtvungne pause i hverdagen på andet end at se Netflix, lyder opfordringen fra det lille konsulentfirma Teglkamp & Co i Hillerød.

"Det handler ikke bare om at få tiden til at gå, til det igen bliver normale tilstande. Det handler om at bruge den mulighed og få noget godt ud af det," anbefaler indehaver Susanne Teglkamp.