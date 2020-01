Brrr... Jeanette er bidt af en gal vinterbader

Jeanette Rosenkrantz Rasmussen er blevet så afhængig af at dyppe sin krop i det kolde vand, at hun nødigt går glip af den ugentlige dukkert sammen Helårsbaderne Frederikssund hver søndag eftermiddag på Marbæk Strand. Og nu er hun konstant på udkig efter konkurrencer i issvømning rundt om i verden.

"Første gang jeg skulle vinterbade, hoppede jeg bare ud fra broen. Og da jeg kom op af vandet, følte jeg, at jeg svævede. Det var en helt vild fornemmelse. Det er bare så fedt at komme i fjorden."

I det hele taget griner hun en hel del, da Lokalavisen vil høre mere om hendes deltagelse i DM i issvømning og det at være vinterbader generelt. Hendes deltagelse i forskellige konkurrencer indenfor issvømning er bare for sjov, siger hun.

Den, i nogles ører, lidet flatterende forklaring fra 31-årige Jeanette Rosenkrantz Rasmussen, endte dog helt anderledes, end hun havde regnet med. For hun pådrog sig hverken en lungebetændelse eller anden sygdom efter det kolde gys. I stedet blev hun bidt af vinterbadning. Og det i en sådan grad, at hun netop har vundet guld og sølv ved DM i issvømning.

"Jeg havde brug for en sygemelding til mit arbejde, så jeg hoppede i det iskolde vand, i håb om at få mig en lungebetændelse."

Alle kan blive issvømmere

Den 31-årige nordmand har boet i Danmark i godt 11 år. Fra sin opvækst har hun været vant til at bade i de norske elve og floder. Men da hun først fandt ud af, at der fandtes konkurrencer i issvømning, blev hun nysgerrig på sporten, og gik straks i gang med at undersøge, hvad det krævede af hende.

Svaret var, at hun bare skulle kunne svømme 25 meter i det kolde vand, og så skulle hun anskaffe sig en havtaske og en signal-badehætte, og så ellers bare se at komme i gang. Så det gjorde hun.

"Første stævne var World Cup i Slovenien i februar sidste år. Det endte med, at jeg tog broncemedalje i 100 meter bryst," fortæller Jeanette Rosenkrantz Rasmussen begejstret og fortsætter:

"Det gav mig blod på tanden. Og har givet mig lyst til at svømme i forskellige lande. Så nu har jeg altid badetøj med i min bil. Jeg er blevet afhængig."

Jeanette nævner beskedent, at hun faktisk ikke synes, at hun har gjort noget særligt, og at alle i bund og grund kan blive issvømmere og vinde medaljer, med mindre man har dårligt hjerte. Og det er da heller ikke konkurrenceelementet som driver hende, men derimod fælleskabet.

"Jeg er bare en tosset issvømmer," siger hun og griner igen.

"Jeg elsker at møde nye mennesker, og derfor rejser jeg også gerne alene. Man møder fantastiske mennesker, både som konkurrencesvømmer men også sammen med Helårsbaderne. Vi har et rigtig godt fællesskab," siger Jeanette og tilføjer:

"Det kan da godt være, at jeg indimellem tænker, at det ville være rarere at være hjemme i varmen, men det er afhængighedsskabende for mig. Jeg vinder over mig selv hver gang."