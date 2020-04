Et dartspil var udbyttet under et indbrud i sportsforretning. Foto: Adobe stock

Brød ind i butik og stjal dart-skab

At dart kan være et glimrende tidsfordriv, har mange forlængst fundet ud af. Men der findes mere symptatiske måder at komme til at dyrke sin hobby, end tilfældet var natten til tirsdag.