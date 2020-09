Leif Tullberg var som bestyrelsesformand for Fjordforbindelsen Frederikssund blandt talerne, da Kronprinsesse Marys Bro blev indviet. Foto: Anders Ole Olsen

Bro-formand om første år: En klokkeklar succeshistorie

"Brugerne på begge broer har nydt godt af Kronprinsesse Marys Bro"

Lokalavisen Frederikssund - 24. september 2020 kl. 09:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uanset hvordan man vender og drejer det, har Kronprinsesse Marys Bro været til gavn for alle bilisterne, der i det forgangne år har krydset Roskilde Fjord.

Sådan lyder det fra Leif Tullberg, der er bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund, som er ansvarlig for driften af broselskabet og for at sikre, at tilbagebetalingstiden på 40 år kan overholdes.

I runde tal har den ene million passager af Kronprinsesse Marys Bro nemlig ikke bare sparet tid for dem, der har valgt dén vej.

"Den har haft den afledte effekt, at man heller ikke er i nærheden af at holde i kø på Kronprins Frederiks Bro lige så længe som tidligere.

Så for mig at se har alle vundet på broen," siger han til Lokalavisen.

Beregninger fra Fjordforbindelsen Frederikssund viser, at bilister, der eksempelvis kører fra Skibby til Ballerup via Kronprinsesse Marys Bro i morgenmyldretiden kan spare op til en halv time pr. vej, mens den flyttede trafik samtidig betyder, at det vil spare en bilist fra Jægerspris til Ballerup samtidig, vil bruge syv minutter mindre i kø på Kronprins Frederiks Bro, end før den nye bro blev indviet sidste år.

"Samtidig er der nu 45.000, der har tilmeldt sig betalingssystemet på Fjordpay.dk, og det viser, at der er mange, der gerne vil bruge broen, selv om der er en gruppe af bromodstandere, som af al magt forsøger at holde fast i et billede, hvor man tegner et billede af broen som en fiasko," siger Leif Tullberg og fortsætter:

"Men meget af dét har jo ikke noget at gøre med Fjordforbindelsen Frederikssund.

Vi har fået til opgave at drive betalingsanlægget og sikre, at økonomien er bedst mulig. Men når det handler om bro-åbninger på Kronprins Frederiks Bro, skiltninger og så videre, har det jo ikke noget at gøre med os.

Det er Vejdirektoratet som vejmyndighed, der vælger de løsninger, selv om der er skabt et ekko-kammer, hvor alt der ikke falder i bromodstanderenes smag skulle være bestemt af os."

Selv om antallet af bilister, der krydser Roskilde Fjord via Kronprinsesse Marys Bro, langt fra har levet op til hverken indledende eller senere prognoser, er Leif Tullberg dog optimistisk.

"Det lykkedes os at holde omkostningerne til at bygge broen nede under 1,7 milliarder kroner, og det er lykkedes at få lån til en favorabel rente. Så basis økonomien i broselskabet er sund, og mit indtryk er, at flere og flere kan se gevinsten ved den nye bro. Eksempelvis har nogle af de vognmænd, der oprindeligt har været imod at skulle betale for at køre over broen, nu fået øje på, hvor meget tid det egentlig sparer ved at køre direkte over i stedet for at slæbe sig igennem Frederikssund."

Selv er Leif Tullberg stolt af nogle af de løsninger, der er taget i anvendelse på Kronprinsesse Marys Bro.

"Vi har fået et betalingssystem med nummerpladescannere til at fungere så godt, at jeg sagens kan se for mig, at det hen over tid, bliver præsenteret som en mulighed, hvis man taler om road-pricing også andre steder.

I det hele taget er der så meget data teknik, der skal fungere ordentligt, men som ikke er synligt for brugerne, som det er lykkedes at komme rigtig godt fra start med," konstaterer han.

"Men det mest vigtige er, at man nu kan krydse fjorden uden at vente."

