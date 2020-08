De første åbningsuger har afsløret både tekniske udfordringer og givet anledning til undren blandt nogle af brugerne af den nye svømmehal. Flere af de tekniske udfordringer bliver nu løst. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Brand-udrykninger og manglende knager: Nu bliver der rettet op på start-problemer i svømmehal

Efter et par uges drift er flere fejl opdaget. De ligger dog ifølge Frederikssund Kommune i småtingsafdelingen og er nu i gang med at blive udbedret

"Luk døren til saunaen."

De fire ord har formentlig været de flittigst brugte i dén svømmehal, der blev indviet for et par uger siden.

Både af badegæsterne og livredderne.

For en angivelig fejlagtig opsætning af den automasiek brandalarm har nemlig betydet, at rednings- og brandmandskab mindst fire gange på de to uger er blevet sendt til svømmehallen, fordi alarmen udløses, når en saunadør står åben i mere end 15 sekunder og dermed sender varm luft ud i wellness-området.

Og ifølge Lokalavisens oplysninger har badegæster allerede én gang oplevet, at personalet på grund af brandalarmen igangsatte en evakuering, der betød, at de badende måtte op af bassinerne og udenfor, indtil man kunne afblæse alarmen.

Bliver rettet Men både dét og flere andre tekniske udfordringer er nu i gang med at blive rettet.

Samtidig har Frederikssund Kommune lavet et fakta-ark, som fredag bliver offentliggjort på hjemmesiden

Her får brugerne af svømmehallen svar på en række af de undrings- og klagepunkter, der er dukket op i kølvandet på indvielsen.

Blandt andet har flere brugere påpeget det uhensigtsmæssige i, at der ikke er knagerækker i omklædningsrummene, hvor man kan hænge håndklæder, ligesom også betalingsautomaten, omklædningsrummenes størrelse og antallet af bokse, der er tilgængelige til tøj og værdigenstande, har vakt undren.

"Generelt synes jeg, der har været og er ganske få udfordringer, når man tænker på omfanget af byggeriet. Flere af de ting, der nu nævnes rundt om, har vi været opmærksomme på og er i gang med at rette op på, mens andet handler om, at man skal vænne sig til, at det foregår på en anden måde. Eksempelvis, at familier med små børn i stedet for at gå i henholdsvis dame- og herreomklædningen kan benytte sig af ét af de fire grupperum, hvor de kan klæde om samlet," lyder det fra Anders Munch Skovgren, Kultur- og fritidschef.

Det kan du - blandt andet - få svar på via hjemmesiden fra fredag.

Der mangler plads i omklædningsrummene?

Udover almindelig herre- og dameomklædning, er der prioriteret plads til gruppe- og handicapomklædning. Derudover er gangen udenfor omklædningsrum tænkt som et område, hvor sko og støvler kan tages af. Gangen foran omklædningsrum vil blive opdateret med flere bænke samt spejle, således at hårtørring mv også kan ske her, herved skabes der mere plads i selve omklædningsrummene.

Der mangler knager, spejle og hårtørrere i omklædningsrum?

Det er en del af byggeprogrammet og vi afventer levering fra entrepenøren. Vi satser på at det er på plads snarest.

Der er for få skabe med kodelås?

Skabe med kodelås er primært tiltænkt gæster og kunder der kun besøger os en enkelt gang eller to. Vi håber at vores faste gæster og brugere vil investere de 40 kr. i et personligt armbånd der sikrer dem et skab til omklædning. Armbåndet bruges også til klippe- eller årskort hvorved der opnås en betydelig rabat på entréprisen. I spidsbelastninger har personalet gæstearmbånd der kan lånes - spørg efter armbånd hos personalet.

Billetautomaten er utrolig langsom?

Der er bestilt en ny automat, samt opdatering af hard- og software til de gamle i både Frederikssund og Slangerup. Desværre er leveringen, grundet Corona, af disse forsinket. Vi opfordrer til at du som kunde køber billetter online på vores nye betalingsplatform:

Betalingsside dur ikke på mobiltelefon?

Betalingsplatformen er blevet opdateret til en ny mobilvenlig side, det er nu også muligt at betale med mobilepay.