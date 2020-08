Brand på knastørt militær-område

Brandfolk fra både Jægerspris, Skibby, Frederikssund og Egedal blev mandag eftermiddag sat ind mod en brand i det militære skydeterræn ved Jægerspris.

Her er branden angiveligt opstået i forbindelse med skydning.

"Vi fik alarmen omkring 12:30," oplyser indsatsleder Jesper Marcussen til Lokalavisen Frederikssund og fortsætter:

"For de sommerhus-beboere, der er i området kan det have virket som en voldsom brand, men set fra et fagligt perspektiv har det ikke været, hvad vi betragter som en stor brand. Men under alle omstændigheder er der styr på det, og vi går lige nu og får slukket de sidste områder," siger han.

Ifølge ham har branden bredt sig på et område, som han anslår til at være på mellem en og tre hektar jord..