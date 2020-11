Brand: Sommerhus overtændt af flammer

"Vi har fem kørertøjer på stedet, og der vil nok være nogle nysgerrige borgere, som har set den kraftige røg, men man skal altså ikke stå i røgen men holde sig på afstand," siger Danholm som fortæller, at beredskabet vil arbejde på stedet nogle timer endnu.

Der er ifølge indsatslederen sket store brandskader på sommerhuset:

"Jeg har svært ved at forestille mig, at huset står til at redde efter det her," lyder det fra Thomas Danholm.