Borgmestre bekymrede for hospitalsplan

Borgmester John Schmidt Andersen (V) har sammen med en række andre nordsjællandske borgmestre skrevet til regionsrådsformand og luftet deres bekymringer. Enten må regionen gå til regeringen og bede om flere ressourcer - eller også må regionen betale kommunerne for at overtage opgaver, mener de

Fælles brev

Analysen har nu fået en række nordsjællandske borgmestre til tasterne i et fælles brev til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), hvor de udtrykker bekymring.

"Det har vi gjort, fordi vi ser ind i en fremtid med flere ældre, og samtidig en målsætning om færre sengepladser og kortere indlæggelser," lyder det fra John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund kommune.

"På sundhedsområdet er vi alle pressede af den demografiske udvikling, en udvikling, der er særlig markant i Nordsjælland.

Analysen konkluderer, at hospitalets planlagte kapacitet på 570 senge i 2024 forudsætter, at aktiviteten på hospitalet frem til 2024 reduceres med, hvad der svarer til 46 sengepladser – 75 pladser, når der skal tages højde for demografipresset fra de ældre," skriver de blandt andet i brevet, og fortsætter:

"I kapacitetsanalysen ses alene på udviklingen frem til åbningen af Nyt Hospital Nordsjælland. Det betyder, at den ikke forholder sig til kapacitetsbehovet efter 2024, hvor vi som bekendt forventer et yderligere demografisk pres på sundhedsvæsenet."

Borgmestrene tilkendegiver endvidere, at de seneste års udvikling på området ikke kan fortsætte:

"Dels er den vækst vi imødeser for de +80-årige de kommende år langt større end den hidtidige vækst, dels har de seneste års udvikling medført en stor ufinansieret opgaveflytning af både pleje- og behandlingsopgaver til kommunerne. En udvikling der ikke kan fortsætte, hedder det."

Som eksempel peger borgmestrene på, at der i analysen - som ligger til grund for fastlæggelse af antal sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland - forudsættes en gennemsnitlig indlæggelsestid på 2,0 dage.

Hermed skal der ske et fald fra 2,8 dage i 2018 til 2,0 dage i 2024 – altså en reduktion på ca. 30 pct. på blot 5 år - hvilket igen stiller større krav til kommunerne. Dette skal ses i sammenhæng med, at gennemsnittet for hele landet og Region Hovedstaden i 2018 var på 4,4 dage.

"Vi er i lighed med analysen bekymrede for, hvorvidt den planlagte nedbringelse af indlæggelsestiden er realistisk og økonomisk holdbar for kommuner og region, og vi efterspørger derfor en yderligere undersøgelse heraf. I dag er der borgere, der udskrives fra hospital, som har brug for yderligere eller længere hospitalsbehandling og derfor hurtigt genindlægges. Det har ikke kun store konsekvenser for borgerne, men giver også unødvendige ekstra udgifter for det samlede sundhedsvæsen," hedder det i brevet.