Borgmesteren takkede beredskabet

Coronakrisen har gjort mange ting i hverdagen mere besværlig for rigtig mange mennesker og har afstedkommet en række nye og anderledes arbejdsopgaver. I Frederikssund Kommune har en af opgaverne været distributionen af værnemidler til de kommunale institutioner, hvilket i en periode er blevet klaret af medarbejdere fra Frederiksborg Brand og Redning.

Opgaven har været helt central og har betydet, at kommunens medarbejdere i institutionerne trygt har kunnet tage på arbejde og løse deres opgaver til gavn for borgerne vel vidende, at der var de nødvendige værnemidler.