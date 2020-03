Borgmester med håndsrækning til virksomheder: Vil fremrykke betalinger

"Vi skal stå sammen og hjælpe dem, der bliver ramt. For mig, gælder det også de mindre selvstændige. Derfor har jeg i går bedt kommunens administration undersøge, hvordan vi systematisk kan fremrykke kommunens betalinger.De mindre erhvervsdrivende rammes hårdt af den aktuelle situation. De mister ordrer og omsætning - og dermed likviditet.Som kommune kan vi ikke hjælpe den enkelte virksomhed, men fremrykning af betalinger kan skabe mere likviditet hos de virksomheder, der handler med kommunen," skriver han således i et opslag på de sociale medier.

Opslaget fortsætter: "Mine tanker går til de mange af vores borgere, der risikerer at stå uden job i den kommende tid. Det gælder ikke mindst dem, der arbejder i små og mellemstore virksomheder eller er selvstændige. Det er frisøren, kassedamen, smeden, elektrikeren og mange andre, der er hårdt ramt. Regeringen har taget skridt til ordninger for arbejdsmarkedet. De kan forhåbentlig afbøde nogle af de værste konsekvenser. Efter min mening, bør man også se på, om Feriepenge og ATP-midler kan tænkes ind, så vi sikrer at færre oplever at få en fyreseddel i hånden. Det vil jeg opfordre regeringen til at se nærmere på. Jeg vil også gerne opfordre til at vi fortsat køber ind, hvor vi plejer. Økonomien må ikke gå i stå, og når vi handler, bør vi også tænke på de lokale forretninger og virksomheder. Tak til jer alle for den store opbakning som jeg møder overalt, til de krisetiltag, vi er nødt til at gennemføre. Pas på hinanden og undgå smittefare."

Lyn-pakke skal hjælpe erhversliv gennem krise

På et pressemøde søndag præsenterede regeringen og arbejdsmarkedets parter også en midlertidig trepartsaftale, der skal holde hånden under - eller over - nogle af de udsatte virksomheder med dét formål, at færrest muligt mister deres job som følge af Corona-krisen:

Aftalen indebærer, at virksomheder kan få lønkompensation for op til 75 pct. af medarbejdernes løn, hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at fyre dem.

Virksomhederne betaler den resterende løn, mod at medarbejderne giver afkald på fem feriedage. Der er dog indført et lønloft på 23.000 kr.

»Hold igen med fyresedlerne,« lød opfordringen fra statsminister Mette Frederiksen til de danske virksomheder, da hun præsenterede hjælpepakken søndag ved et pressemøde i Statsministeriet.