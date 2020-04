Foto: Kenneth Jensen kennethjensen.dk

Borgmester foreslår: Brug kriseramte kursuscentre til børnene

Efter nedlukningen skal der findes nye løsninger for at få hverdagen til at fungere, når der langsomt lukkes op igen

Lokalavisen Frederikssund - 25. april 2020

"Helt ærligt. Jeg har intet kvalificeret bud på, hvordan hverdagen ser ud i skoler, institutioner og andre af vores områder om et halvt år. Men der kommer til at gå lang tid, inden vi får en hverdag, som ligner dét, folk har været vant til var hverdag."

Sådan lyder udmeldingen fra borgmester John Schmidt Andersen (V) i kølvandet på, at Frederikssund Kommune og resten af landet ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv tilsyneladende er ved at have redet første Corona-bølge af med succes.

"Vi var i stand til at lukke meget hurtigt ned, få oprettet nødpasning, fjernundervisning, en afdeling med 24 pladser til Covid-smittede borgere på Tolleruphøj, og det kunne kun lade sig gøre, fordi vores medarbejdere har ydet en rigtig stor indsats, som de skal have tak for. Det samme skal de frivillige. At vi i løbet af ingen tid fik 80 henvendelser fra folk, der var klar til at kaste sig ind i frontlinien var enestående. Andre har sørget for blomster og kage til plejehjemsbeboere. Og lokale virksomheder har budt sig til med, hvad de nu kunne. Så der er mange positive erfaringer vi kan tage med. Vi har også som organisation gjort os nogle erfaringer, som har været værdifulde," konstaterer han overfor Lokalavisen.

Blandt andet vil der fremadrettet være sikkerhed for, at man har de fornødne værnemidler på lager i tilstrækkeligt omfang. Og under lås og slå. For én af de negative erfaringer har været, at der i den indledende fase forsvandt værnemidler fra de kommunale depoter.

Brug sund fornuft

"Det her adskiller sig rigtig meget fra andre af de krise-situationer, der har været i de seneste år. Vi har haft meget fokus på beredskab i forhold til oversvømmelser efter vi blev ramt af Bodil, men her har det ikke bare handlet om at beskytte borgere mod vand og så sende folk dertil. Erfaringerne fra det her kan vel bedst sammenlignes med et samfund, der bliver ramt af terror. Nogle er sig selv - og måske også naboen - nærmest, som man også har set ved naturkatastrofer, andre bliver nervøse, og begynder at holde øje med bestemte mønstre. Men lige pludselig kan det så ændre sig. Det kan godt være, du holder afstand, men hvad nu hvis du bliver smittet i supermarkedet? Du kan ikke forudse alt, så langt hen ad vejen handler det om at bruge sin sunde fornuft, tage forholdsregler - der går for eksempel nok et stykke tid, før en buffet igen bliver et hit - og så acceptere, at man ikke kan forudse eller forebygge alt," siger John Schmidt Andersen.

Både skoler og daginstitutioner er pt. i færd med at finde deres ben i en hverdag, der ser anderledes ud, end før børnene blev sendt hjem.

Og også politikerne er ved at vende tilbage til en hverdag, hvor det ikke er en krisestab, men de politiske udvalg, der tager beslutningerne:

"Da vi lukkede ned, var det jo uden den store inddragelse. Vi har bare fulgt trop i forhold til de forholdsregler og instrukser, vi modtog. Men vi bevæger os fra en krisesituation til en mere almindelig drift, hvor nogle ting nok er ændret, men hvor det bliver mere normalt igen. Her er det vigtigt, at der er en stor grad af inddragelse, så vi får åbnet i den rigtige takt og på en god måde."

Og her er det så, spåkuglen skal i brug.

For én ting, er, hvad der virker rigtigt i dag.

"Men vi ved det jo faktisk ikke. Vi kan ikke vide, om der opstår en mutation, om der kommer nye retningslinier, eller en anden bølge. Forudsætningerne kan ændre sig fra dag til dag, ligesom det er sket flere gange. Men vi kan arbejde videre ud fra de forudsætninger, vi kender lige nu."

Og hvis de retningslinier, der pt. gælder på skole- og institutionsområdet, også kommer til at gælde på lidt længere sigt, har John Schmidt Andersen et bud på, hvordan rammerne for nogle af børnene kommer til at se ud:

"Man kan sagtens forestille sig en situation, hvor vi ikke har kapaciteten som kommune, selv om man inddrager sportshaller og andet til undervisning. Og så er det for mig helt oplagt, at vi kigger på nogle de kursusfaciliteter, man har i kommunen, og hvor man samtidig kan hjælpe det lokale erhvervsliv. Det kan være Bautahøj, Skjalm Hvide eller andre af de steder, hvor kurser og konferencer er forsvundet, og hvor man har faciliteterne til det. "