Borgmester efter udlignings-plus: 'Svært at være utilfreds'

Borgmester John Schmidt Andersen er tilfreds med, at Folketinget har lyttet til den kritik Frederikssund og andre kommuner kom med af det oprindelige udkast til udligningsreform. Den netop indgåede aftale betyder et beskedent økonomisk plus for Frederikssund Kommune på knap fire mio. kr.

Regeringen fremlagde i januar et udspil til en reform af det kommunale udligningssystem, der ville koste Frederikssund Kommune 45 mio. kr. om året ud over de ca. 100 mio. kr., som Frederikssund Kommune i forvejen bidrager med til udligningen i Danmark.

Men med det netop indgåede forlig om udligningssystemet bliver Frederikssund Kommunes økonomi i stedet forbedret med et beskedent plus på 3,9 mio. kr. årligt. Og det er borgmester John Schmidt Andersen (V) tilfreds med:

"Nu skal vi lige have mulighed for at nærlæse og regne på forliget, som netop er indgået på Christiansborg. Men umiddelbart, så er det svært at være utilfreds med dette resultat, set i forhold til det udspil, vi blev præsenteret for i januar. I stedet for at koste os 45 mio. kr., der skulle finansieres af skatteforhøjelser eller besparelser, så kan vi nu se frem til at forbedre vores økonomi med omkring fire mio. kr. årligt. Det glæder mig, at man har valgt at lytte til vores argumenter og lade fornuften råde. Set i et større perspektiv har man dog valgt at fastholde en afskaffelse af hovedstadsudligningen, som vi kraftigt opfordrede til at bevare. Den er vigtig, fordi der er store indbyrdes forskelle på kommunerne i hovedstadsområdet, men er altså fjernet helt med dette forlig. Og det er svært at gennemskue, hvad de langsigtede konsekvenser af dette vil blive her i regionen. Samlet set må jeg dog konstatere, at vi kan ånde lettet op i Frederikssund Kommune, idet vi nu kan se frem til en stabil økonomi i forhold til udligningssystemet," fastslår John Schmidt Andersen.